Ridouan Taghi aangehouden in Dubai

Ridouan Taghi Beeld Sjoukje Bierma

Ridouan Taghi werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Door het Landelijk Parket van het OM wordt aan Dubai de uitlevering gevraagd. De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.

Om 18.00 volgt er in Driebergen een persconferentie waarin meer informatie wordt gegeven.

Er werd al langer vermoed dat Taghi zich in Dubai bevond, omdat zijn vrouw en zes kinderen daar wonen. Ook werd gedacht dat hij zich misschien verschool in Iran.

Moorden

Ridouan Taghi wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende moorden, als opdrachtgever. Voor informatie die zou zorgen voor zijn aanhouding werd vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Taghi staat namelijk te boek als een ongrijpbare, bloeddorstige vijand van Nederland. In Het Parool verscheen eerder een tijdlijn waarin zijn leven werd uitgeschreven.

Moord op Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie, de recherche: alle bij het onderzoek naar de moord op strafadvocaat Derk Wiersum betrokken partijen houden tegenover de buitenwereld wat slagen om de arm bij het aanwijzen van de voortvluchtige Taghi als de waarschijnlijke opdrachtgever.

Binnenskamers niet. De moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. past zó precies in het ijzingwekkende geweld dat Taghi en zijn groep wordt toegedicht – dat Taghi’s advocaat overigens met kracht ontkent – dat andere scenario’s vergezocht lijken. Dat schetst meteen ook hét probleem. Het tot voor kort onvoorstelbare geweld dat Taghi volgens justitie heeft laten plegen, is zodanig ongekend dat onze samenleving zich daartegen niet kan weren.

Korpschef Erik Akerboom is dankbaar voor de inzet van de Nederlandse politie en de intensieve internationale samenwerking met de politie van Dubai. “Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai.” Akerboom heeft zijn dank overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai. “De arrestatie is voor Nederland van groot belang. Met hun criminele activiteiten vormen T. en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat. Het is er ons als politie alles aan gelegen de rechtsstaat te beschermen en bedreigingen weg te nemen.”

Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid, zegt dat de aanhouding een goed voorbeeld is van de internationale samenwerking. “In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit en juist door internationaal nauw met elkaar samen te werken is het mogelijk om effectief en slagvaardig op te treden. De aanhouding van Ridouan T. is hier een goed voorbeeld van.”

