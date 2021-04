Rhodos-pilot moet ‘schat aan informatie’ opleveren over coronaveilige vakanties

Vanaf Schiphol vertrekken 189 vakantiegangers naar Rhodos voor een testvakantie. Beeld ANP

De toeristen, gekozen uit maar liefst 25.000 aanmeldingen, verblijven acht dagen in het Hotel Mitsis Grand Beach en mogen daar niet buiten het resort komen. De groep is met behulp van een notaris samengesteld, om een zo divers mogelijke groep te krijgen waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. De vakantievierders hebben een PCR-test en een sneltest gedaan vóór ze in het vliegtuig stapten en moeten in quarantaine bij terugkomst.

Van de 189 deelnemers aan de proefreis is er één uitgesloten vanwege een positieve coronatest. Voor die persoon is een vervanger opgeroepen. De overige ingelote reizigers testten negatief en mogen mee op vakantie.

Werken vanuit het resort

Tijdens de vakantie vullen ze enquêtes in en twee wetenschappers analyseren hun gedrag. “Er wordt niet ingegrepen, het moet een natuurlijke situatie zijn om echt kennis op te bouwen,” licht de directeur van Transavia, Marcel de Nooijer, toe.

Beppie Brander (56) en haar dochter Celina Brander (20) staan maandagmiddag klaar voor vertrek bij de incheckbalie van Transavia op Schiphol. Ze hebben zin in hun vakantie. Om bij de 189 gelukkigen te komen, hadden ze met wel vier computers ingelogd om zich aan te melden. En dat lukte.

Celina loopt online stage en gaat overdag aan het werk vanuit het resort. “Met een cocktailtje en eten erbij, daarna lekker relaxen.” Volgens Beppie zal de vakantie wel anders zijn dan ze gewend is. “Normaal huren we een auto en verkennen we het land, nu wordt het meer een relaxvakantie.”

15 mei

De pilotvakantie moet volgens De Nooijer en Ten Brink informatie geven over hoe we coronaveilig vakantie kunnen vieren aankomende zomer. “Wij willen weten hoe we onze communicatie en acties kunnen verbeteren om de reis zo veilig- en voor de toeristen zo prettig mogelijk te maken,” legt De Nooijer uit. Sunweb en Transavia zijn al jaren vaste partners en willen er na het rampzalige coronajaar 2020 alles aan doen om reizen weer mogelijk te maken. De resultaten delen ze ook met andere spelers in de reissector.

De Nooijer en Ten Brink gaan ervan uit dat na 15 mei de mogelijkheden voor vakantie uitgebreid zullen worden. “We zullen dan weer vliegen naar landen die een geel of groen reisadvies hebben. Er komen betere tijden aan,” verwacht De Nooijer.