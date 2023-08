Reuters: e-scootermerk van McLaren wil VanMoof overnemen

VanMoof-fietsen in Amsterdam. Beeld REUTERS

McLaren, bekend van de Formule 1, zou met de overname een premiummerk willen worden in de sector voor elektrische voertuigen. De curatoren van VanMoof zijn niet bereikbaar voor commentaar.

Het van oorsprong Amsterdamse fietsenmerk VanMoof werd in juli failliet verklaard. De fietsenfabrikant had het al langer zwaar en leed in 2021 en 2022, mede door de expansiedrift van het bedrijf, grote verliezen. Ook liet de kwaliteit van de fietsen te wensen over. Begin dit jaar verscheen er een stuk in Het Parool over de lange lijst met klachten over VanMoof. Zo gingen de elektrische fietsen snel kapot en was het haast onmogelijk om ze te laten repareren.

De rechtbank stelde na de aankondiging van het faillissement Jan Padberg en Robin de Wit als curatoren aan. Volgens VanMoof onderzoeken zij de mogelijkheden van een doorstart. Als het niet lukt een geïnteresseerde te vinden voor het hele bedrijf, kan VanMoof in onderdelen verkocht worden – tot aan de merknaam toe – of valt het doek definitief.

Bod afgewezen

Het Amerikaanse Micromobility.com was naar eigen zeggen ook in de running voor een overname. Maar de topman van dat bedrijf meldde vorige week dat zijn bod was afgewezen. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.

Dinsdag werd bekend dat het bedrijf ook in Duitsland een faillissementsprocedure ingaat. De rechtbank in Berlijn bepaalde dat VanMoof zijn financiën uit handen moet geven aan een bewindvoerder. Het e-bikebedrijf heeft nog winkels in de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Denemarken.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: