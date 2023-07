‘Rete-ambitieuze’ en mediawijze Dilan Yesilgöz is van keihard aanpakken

Dilan Yesilgöz op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

Of Dilan Yesilgöz voor de foto bij een interview op een roze dekentje wilde gaan liggen? Het had de fotograaf wel leuk geleken, december vorig jaar. Maar Yesilgöz, die van Law & Order is, van streng-strenger-strengst, had bijna proestend bedankt. Nee, dat ging ze dus echt niet doen, zich op zo’n lieflijk roze decortje vlijen.

Als Yesilgöz één ding is, is het wel mediawijs. Dus ze moet geweten hebben: zo’n foto kan je achtervolgen. Op momenten als deze bijvoorbeeld: nu ze heeft aangekondigd de opvolger van Rutte te willen worden.

Al bijna twee decennia geleden viel het haar collega-gemeenteraadsleden in Amsterdam al op: Yesilgöz kwam veel vaker op tv dan zijzelf. “Het was toen al duidelijk dat ze rete-ambitieus was,” zegt SP-Kamerlid Peter Kwint, toen ook raadslid. De twee vonden het in de gemeenteraad ‘leuk om elkaar in de haren te vliegen’ op veiligheidsthema’s: preventief fouilleren, coffeeshops, politie-inzet. Het was toen al haar onderwerp – ze had er als gemeenteambtenaar het gemeentebestuur al over geadviseerd.

Bij alles, zegt Kwint, was Yesilgöz’ antwoord ‘keihard aanpakken’. Zoals dat nu nog steeds zo is. Dat de beoogd VVD-leider haar politieke carrière nota bene bij de SP begon, daar merkte Kwint ‘niks meer van’.

Yesilgöz was in 2003 bestuurslid van de SP in Amersfoort, maar kwam via PvdA en GroenLinks uiteindelijk uit bij de VVD. Het was huidig staatssecretaris Eric van der Burg die haar richting de politiek dirigeerde. Nu is zij op het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn politieke baas, destijds was zij zíjn ambtenaar. “Ik nam toen als wethouder een besluit waar zij het niet mee eens was. Ik zei tegen haar: ‘Als je vindt dat je het beter kan, dan moet je zelf de politiek in stappen’.”

Geen slachtoffer

Later verklaarde ze haar politieke zoektocht door de politieke voorkeur van haar ouders. Die waren allebei links, dus begon Yesilgöz daar óók. Maar ze voelde zich er niet thuis. Op ‘links’, zei ze later, zien ze alleen slachtoffers die gered moeten worden. En een slachtoffer, vertelde ze, wil ze nóóit zijn.

Al kan ze niet ontkennen dat haar leven werd ‘gevormd’, omdat het begon als vluchteling. Want haar moeder nam Dilan (8) en haar vier jaar jongere zusje mee op een gammel bootje van het Turkse Bodrum naar het Griekse eiland Kos. De ouders van Yesilgöz waren activisten en liepen in Turkije gevaar. Haar vader was al in Nederland, de rest van het gezin reisde hem achterna.

Toen ze in 2016 te gast was bij talkshow Pauw, waarin jonge kandidaat-Kamerleden zichzelf voorstelden, bracht Yesilgöz een Louis Vuittontas mee. Kwint, ook te gast, ging al bijna met zijn ogen rollen. Tuurlijk, dacht hij, een VVD’er met een peperdure tas.

Maar ze vertelde dat haar moeder die tas met zich had meegetorst op hun vlucht uit Turkije. “Alles wat we hadden, zat in die tas.” Het was een cadeau van Yesilgöz’ oma Sara. Yesilgöz liet diens naam in het handschrift van haar moeder op de rechterpols tatoeëren. De designertas noemde ze het enige met echt emotionele waarde dat ze bezat.

Niet dat ze niet van mooie spullen houdt. Ze werd als raadslid vaak gezien op Louboutins, de bekende stiletto-pumps met rode zool, en liet haar trouwjurk maken in New York.

Haar trouwdag in 2014 had ze tot op de minuut zelf geregisseerd. In het draaiboek, op 14.11 uur: precies drie minuten voor een plaspauze. “Ik laat de dingen niet zomaar over me heen komen, dat vind ik een beetje lastig,” zei ze daarover in 2016 in Het Parool.

Eric van der Burg was de trouwambtenaar die haar met René Zegerius in de echt verbond. Sinds hun huwelijk noemt ze zich steevast Dilan Yesilgöz-Zegerius. Om haar heen wordt gedacht dat het onderdeel is van het ‘plan-Dilan’. Dat het echtpaar heeft besloten samen vol voor háár politieke carrière te gaan. Het valt op dat René vaak is waar Dilan gaat.

“Het is echt een twee-eenheid,” beaamt Van der Burg. “Er is één ding waarbij Dilan met hém meegaat: naar Ajax. Maar René gaat zoveel mogelijk met haar mee.”

De Bijenkorf

Afgelopen zondag was hij er nog bij toen Yesilgöz op bezoek ging bij oud-Parooljournalist Ton Damen, die ze goed kent. Damen is terminaal ziek, schreef Het gezelschapsspel Kanker, en nodigde Yesilgöz uit voor de boekpresentatie. Vanwege de crisisbesprekingen in het kabinet moest zij verstek laten gaan. Dan kom ik zondag, zei ze.

Maar toen viel vrijdag het kabinet. “Ik hield twee dagen lang mijn telefoon in de gaten. Ze zal wel afzeggen, dacht ik. Maar nee, ze kwam,” vertelt Damen. Was er vooraf nog door een medewerker benadrukt dat ze écht maar een half uur had, ze bleef ‘zeker een uur’.

Het was een fijn gesprek, zegt Damen, over haar eeuwige ‘drive’ om te werken en er werd gegrapt dat Yesilgöz nu het kabinet was gevallen zou solliciteren bij de Bijenkorf. Dat leek haar wel een leuk bedrijf.

Op dergelijke momenten, in gesprekken, vinden mensen die Yesilgöz kennen haar op haar sterkst. Ze stond erop om vrijdag – tussen ministerraad en het laatste asielberaad – naar Rotterdam te gaan voor de herdenking van de doodgereden motoragent Arno de Korte. Peinsde er niet over om zich te laten vervangen of een krans te sturen. Ze is sociaal, klinkt het, empathisch. Ze wil – daarin lijkt ze op Rutte – ‘gewoon’ doen. Op de tribune van de ArenA blèrt ze Bloed, zweet en tranen van André Hazes mee.

Maar er is ook kritiek. Toen Yesilgöz uit de VVD-fractie werd gehaald om de door een burn-out uitgeschakelde Bas van ’t Wout te vervangen als staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, viel het ambtenaren op dat ze met dat beleidsterrein weinig had. “Je zag: het interesseerde haar gewoon niet veel,” zegt een coalitie-Kamerlid.

Vrijheid van meningsuiting

Als minister van Justitie is ze juist als een vis in het water. Klonk er rond haar aantreden nog kritiek (‘een niet-jurist als minister van justitie kan niet!’), die is nu wel verstomd. Op haar eerste dag sloeg ze piketpalen: ambtenaren kregen te horen welke onderwerpen voor haar belangrijk zijn. En, gaf ze hen mee, de brieven die ze als minister stuurt, moeten ‘voor mijn moeder te lezen zijn’. Als haar medewerkers onbegrijpelijke afkortingen gebruiken, wordt er getrakteerd.

Ze is politiek handig, maakte als minister geen grote fouten en kwam met maatregelen tegen de georganiseerde misdaad. Daarvoor betaalt ze wel een prijs: ze wordt uit die hoek bedreigd.

Ze wil graag streng zijn. In haar wens om het taakstrafverbod uit te breiden, negeert ze experts die stellen dat daders soms sneller op het rechte pad belanden na een taakstraf. Maar, vindt Yesilgöz, een taakstraf is te soft. Ter linkerzijde van de Tweede Kamer wordt dat als ‘rechts effectbejag’ gezien.

En waar ze eerst nog zei dat ze naar Syrië afgereisde Nederlandse jihadisten liever ‘daar zag sterven’, herhaalt ze dat nu niet meer als minister. Haar verklaring: “Ik heb een andere verantwoordelijkheid nu, ik ben niet meer alleen Dilan van de VVD.”

Dat zij als vluchteling zelf een hardliner is op migratie wordt haar ook vaak voor de voeten geworpen. Maar Yesilgöz hamert dan steevast dat vluchtelingen die oorlog of vervolging vrezen welkom zijn, mensen op zoek naar een beter leven niet. Die aantallen ‘kan het land niet aan’. Van der Burg: “Ze heeft een duidelijk rechts standpunt. Maar omdat ze het zelf heeft meegemaakt, kan haar op dat dossier geen kilheid verweten worden.”

Ze heeft ‘niets met identiteitspolitiek’, zei ze eerder. Yesilgöz is juist voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en neemt daarom ook moslims – wat ze zelf niet is – de maat als die islamkritische cartoons hekelen.

Donuts

Yesilgöz’ uitgangspunt bij discriminatie: je moet inburgeren en niet sippen als je wordt weggezet als allochtoon. Analoog aan Rutte (die sprak van ‘invechten’), moet je volgens Yesilgöz ‘doorzetten’. Saillant: de afgelopen jaren stond haar stoel pal tegenover die van hem in de Trêveszaal waar de ministerraad vergadert: ze heeft de kunst kunnen afkijken.

Daar viel het bewindspersonen op hoe Yesilgöz steeds vaker het VVD-standpunt vertolkte en hoe ze bij bewindspersonenoverleggen van haar partij niet alleen over veiligheid sprak, maar over ‘alles een mening had’.

Als een bewindspersoon jarig is, wordt in de ministerraad getrakteerd. 27 van de 29 bewindslieden laten dan gebak van dezelfde Haagse bakker aanrukken. Twee doen het anders, verklapt Van der Burg. “Aukje de Vries neemt Friese oranjekoek mee en Dilan donuts. Zéér kleurrijke donuts.” Ze is dol op de zoete Amerikaanse snacks ‘vol suiker en kleurstoffen’, zo laat ze ook op haar Instagramaccount zien. Ook daar te vinden: kiekjes in de sportschool – dumbbell in elke hand – vier keer in de week, op onmogelijke tijden. En plaatjes van hond Moos. Voor katten is ze panisch.

Ze is toch al open, media laat ze toe in haar woning. Dat er nooit kinderen kwamen, licht ze moeiteloos toe. En ze geneert zich niet te zeggen dat ze ‘al heel lang’ voelt dat ze eigenlijk uit de zuidelijk Amerikaanse staat Georgia komt. Ze gaat er geregeld heen. “Dat slaat natuurlijk nergens op. Als ik daar rondloop, denk ik: hier heb ik een band mee. Dat komt door de nostalgie van de countrymuziek waar ik gek op ben.”

Bij elke stap die Yesilgöz in haar carrière zette – van raad naar Kamer, van Kamer naar kabinet – kreeg Bas Koops hetzelfde appje van haar: ‘Bas, dit was nooit gelukt zonder jou.’ Koops was in Amsterdam de VVD-medewerker van de hele raadsfractie. “Maar als je mijn functioneringsverslagen uit die tijd ziet, lees je dat ik bijna uitsluitend voor haar werkte.”

Yesilgöz stak gerust zeventig uur per week in het raadslidmaatschap, Koops werd er ‘enthousiast’ van. Maar wijlen burgemeester Eberhard van der Laan vond haar ‘ook lastig’, denkt Koops. Mensen wisten haar te vinden. “Als er iets speelde bij de politie, belden agenten haar op. En dan ging ze verhaal halen bij de burgemeester.”

Bij de appjes die Yesilgöz met Koops uitwisselt, stuurt hij ook altijd een linkje naar een clip van de rapper Drake. Het nummer: Start up from the bottom. Koops lachend: “Een soort running gag, want dat gaat over een man die het helemaal maakt.” Toen de geruchten over Yesilgöz’ nieuwe carrièrestap op gang kwamen, stuurde Koops dat linkje vast. “Ze moest erom lachen.”