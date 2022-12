‘Restaurantketen Wagamama op omvallen door oude schulden en coronaverliezen’

Wagamama heeft in Amsterdam vestigingen in de Amstelstraat, op het Centraal Station, aan het Max Euweplein en het Zuidplein. Beeld Getty Images

De Britse keten met tien vestigingen in Nederland (waarvan vier in Amsterdam) zou in financiële problemen zijn geraakt door een combinatie van te hoge (oude) schulden en de lange coronalockdowns. Bij elkaar opgeteld moesten de restaurants dertien maanden sluiten.

Steunmaatregelen van de overheid bleken Wagamama, dat zich richt op de Aziatische keuken, onvoldoende te helpen. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van bijna 700.000 euro. In 2020 stond het zo’n 3,2 miljoen euro in de min.

Obligatiehouders zouden onlangs hebben gehoord dat de tegemoetkoming voor vaste lasten 1 tot 1,5 miljoen euro lager was dan het benodigde bedrag om de kosten te dekken. Ook de belastingschuld van Wagamama is door uitstel van belastingen opgelopen tot zo’n 4 miljoen euro, schrijft het FD.

Whoa

Wagamama maakt gebruik van de Wet Homologatie onderhands akkoord (Whoa). Die wet helpt bedrijven die dreigen failliet te gaan terwijl ze nog wel bedrijfsactiviteiten hebben. De Whoa maakt een onderhands akkoord tussen bedrijf en schuldeisers mogelijk. De restaurants blijven open tijdens de Whoa-procedure.

Wagamama-topman Arjen Schrama is franchisenemer en tevens grootaandeelhouder van de elf vestigingen in Nederland en België. Ook Just Eat Takeaway-baas Jitse Groen en horecagroothandel VHC Jongens hebben sinds 2019 een aandeel van tien procent.

