Restaurant Graphite krijgt eerste Michelinster

Chefkok Peter Gast van Graphite op het podium tijdens de uitreiking. Beeld -

Het restaurant vlakbij het Rembrandtplein, van chefkok Peter Gast, is het enige Amsterdamse restaurant dat dit jaar een nieuwe ster kreeg uitgereikt.

“In Amsterdam gebeurt iets meer dan in Zutphen. Ik ben hier wel heel trots op,” zegt Gast op het podium. “We zijn een speak-easy restaurant in een verbouwde jazz club. Iets dat we altijd al wilden, zo’n tent.” Met het ‘speak-easy’ concept weten gasten niet wat ze kunnen verwachten.

Het restaurant van chefkok Peter Gast en Jacqueline van Liere ging in 2018 open. Het duo had daarvoor met restaurant ’t Schulten Hues veertien jaar lang een ster in Zutphen. Ook opende Gast al eerder de Ballenbar en Baowowow in De Hallen.

De achttien restaurants met twee sterren in Nederland behouden de onderscheidingen. Voor Amsterdam geldt dat voor &Moshik, Aan de Poel, Ciel Bleu en Spectrum. Nederland kreeg er geen nieuwe tweesterren-zaken bij.

In Nederland zijn er nu drie restaurants met drie sterren, achttien met twee en 89 met één Michelinster.

Andere prijzen

Michelin reikte dit jaar voor het eerst drie prijzen uit. Nieuw is de Young Chef Award voor de 23-jarige Cas Pikaar van restaurant Doyy in Eindhoven. Voor het eerst was er ook de Service Award, die Michelin in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland toekende aan Peter Bruins van restaurant Bokkedoorns in Overveen. De beste sommelier van het jaar is Koen van der Plas van Kasteel Heemstede in Houten.

In 2019 kregen restaurant 212 en Bougainville hun eerste ster. Maar een ster verliezen kan ook: Sazanka in het Okura Hotel is zijn ster kwijtgeraakt.

Anonieme inspecteurs hebben de restaurants beoordeeld aan de hand van vijf criteria: de kwaliteit van de geserveerde producten, de persoonlijkheid van de keuken, de beheersing van kooktechnieken en smaken, de prijs-kwaliteitverhouding en de consistentie.

Restaurants die voor 2020 een ster kregen Eden (Valkenswaard), Marrees (Weert), Versaen (Ravenstein), Beluga loves you (Maastricht), Rantreé (Maastricht), Noble Kitchen (Cromvoirt), Zout & Citroen (Oosterhout) en Graphite (Amsterdam)