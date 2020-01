Restaurant Graphite krijgt eerste Michelinster, Bridges verliest ster

Restaurant Graphite in de Paardenstraat heeft zijn eerste Michelinster gekregen. Dat bleek maandagochtend bij de presentatie van de nieuwe Michelingids in het DeLaMar Theater.

Het restaurant van chef-kok Peter Gast, vlakbij het Rembrandtplein, is het enige Amsterdamse restaurant dat dit jaar een nieuwe ster kreeg uitgereikt. Restaurant Bridges, het chique visrestaurant van hotel The Grand, moet zijn ster inleveren. De overige sterrenrestaurants in Amsterdam behouden hun ster(ren).

“We zijn er heel blij mee,” zegt Pieter Gast. Hij staat nog op het podium met een wijnkist in zijn hand. Zijn restaurant Graphite by Peter Gast, dat hij samen runt met zijn vrouw Jaqueline van Liere, kreeg maandag voor het eerst een Michelinster. Het gevoel van een ster ontvangen, kennen de twee echter al. In Zutphen runden Gast en Van Liere zestien jaar hun succesvolle sterrenrestaurant Qlump. Toch sloten ze in 2018 hun restaurant om opnieuw te beginnen in Amsterdam. “We waren toe aan iets nieuws.”

En nieuw is hun restaurant in de Paardenstraat dat in 2018 opende. ‘Het is een speak easy,” zegt Van liere. “Je kunt aan de buitenkant niet zien dat het er zit. Als je reserveert krijg je een QR-code waarmee je naar binnen kan. We willen dat mensen uitkijken naar een restaurantbezoek. Zoiets maakt het bezoek bijzonderder.” En mensen zijn bij ons echt samen aan het dineren, vult Gast aan. “Dat vinden we belangrijk.”

De restauranteigenaren gaan hun ster zeker vieren. “Met champagne en we willen ook zeggen dat deze ster niet alleen van ons is. We hebben het met het team verdiend.”

Acht nieuwe sterrestaurants

In totaal kregen acht restaurants in Nederland een Michelinster, waaronder Eden, Marrees, Versaen en Zout & Citroen. Nederland kreeg er geen nieuwe tweesterrenzaken bij. De achttien restaurants met twee sterren behouden de onderscheidingen. Voor Amsterdam geldt dat voor &Moshik, Aan de Poel (Amstelveen), Ciel Bleu en Spectrum. Ook bij de driesterrenrestaurants veranderde er niets. Inter Scaldes (Kruiningen) en De Librije (Zwolle) behouden drie sterren, driesterrenrestaurant De Leest (Vaassen) ging dicht.

Nederland telt nu twee restaurants met drie sterren, achttien met twee en 89 met één Michelinster.

Michelin reikte dit jaar voor het eerst drie prijzen uit. Nieuw is de Young Chef Award voor de 23-jarige Cas Pikaar van restaurant Doyy in Eindhoven. Voor het eerst was er ook de Service Award, die Michelin in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland toekende aan Peter Bruins van restaurant Bokkedoorns in Overveen. De beste sommelier van het jaar is Koen van der Plas van Kasteel Heemstede in Houten.

Sterrenrestaurants in Amsterdam (2020) Een ster: 212, Bolenius, Bord’Eau, Bougainville, Lastage, Le Restaurant, Mos, Rijks, Ron Gastrobar, Sinne, The Duchess, The White Room, Vermeer, Vinkeles, Yamazato en Graphite Twee sterren: &Moshik, Aan de Poel, Ciel Bleu, Spectrum