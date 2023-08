Reserveren in Amsterdam is bittere noodzaak maar gaat ten koste van de spontaniteit: ‘Moderne mens steeds gemakzuchtiger’

Een etentje, museumbezoek, de bioscoop: reserveren is op steeds meer plekken bittere noodzaak. Het is een zege voor planmatige mensen, maar gaat ten koste van de spontaniteit in ons leven. Hoe zijn we hier beland, en willen we dit wel?

“Een tafeltje voor vier personen? Voor vanavond? Over twee weken hebben we een plekje voor u, goedenavond.” In de lichaamshouding en stem van de ober was een subtiele mix van hoon, haast en totaal onbegrip te ontwaren. Dat er anno 2023 nog steeds mensen in de naïeve veronderstelling leefden dat je rond een uurtje of acht op de bonnefooi een Amsterdams restaurant kunt binnenstappen: hij kon het niet geloven.

Daar sta je dan, hangry en al. Waren wij nou gek of was de wereld gek geworden? Feitelijk een irrelevante vraag, de reserveringssamenleving is een feit, en wie zich daar niet aan wenst te conformeren vindt zichzelf op zaterdagavond terug op de stoep in de Jordaan, tevergeefs zoekend naar een plek in de herberg.

Een etentje moet je ruim van tevoren te plannen, in de meeste restaurants zeker drie dagen van tevoren, maar er zijn genoeg plekken waar je zelfs dan kansloos bent. Daar dien je twee weken vooraf al een tafeltje te boeken.

Hoe zijn we hier beland? Is dit ons overkomen, zoals je zonder jas het huis verlaat en overvallen wordt door een plotselinge plensbui, of is de reserveringscultuur het resultaat van vraag en aanbod, en voorziet het in een breed gedeelde behoefte? En, misschien wel de belangrijkste vraag: moeten we dit wel willen?

Impulsief avondje uit

Reserveringsdwang beperkt zich al lang niet meer tot enkel de horeca. Festivals, theaters, bioscopen, een dagje naar het pretpark: als je niet ver vooraf een kaartje veiligstelt loop je grote kans achter het net te vissen, of later de hoofdprijs te moeten betalen op de grijze of zwarte markt. Maar ook vakanties, de kinderopvang of een verre treinreis vereist vroege reservering.

Voor planmatige types is het een zege, hun leven wordt er eenvoudiger van, maar mensen die hun vrije tijd spontaner plegen in te vullen is het een gruwel. Zomaar een museum binnenstappen, een impulsief avondje uit, een ongepland weekendje met de trein naar Parijs; het wordt steeds ingewikkelder.

Slecht nieuws voor ongeorganiseerde mensen: dit gaat voorlopig niet weg, zegt Beate Volker, hoogleraar stadssociologie aan de Universiteit Utrecht. “De noodzaak tot reserveren is onder meer het gevolg van de enorme interdependenties in de huidige maatschappij. Je moet ver van tevoren plannen omdat anderen dat ook doen. Als jij de enige wil zijn die zonder te reserveren door het leven gaat dan wordt het steeds moeilijker om nog leuke dingen te doen.” We doen het, kortom, onszelf én elkaar aan.

Volker ziet een interessante paradox en haalt daarbij de Duitse socioloog Hartmut Rosa aan, die hier meerdere boeken over schreef: “We leven in een tijd van ongekende keuzevrijheid. Je kunt morgen gaan windsurfen, een theater bezoeken of uit eten gaan: het aanbod is gigantisch. Tegelijkertijd beperken we onze eigen vrijheid door alles van tevoren in te plannen en onze agenda helemaal vol te plempen. En dat past weer bij de zelfoptimalisatie-trend en onze toegenomen intolerantie voor tijdverlies.”

Agendahedonisme

Journalist Tom Grosfeld schreef een boek over dat verschijnsel. In Agendahedonisme zet hij uiteen hoe we onze vrije tijd en onze werktijd steeds meer op dezelfde manier invullen. “Georganiseerd zijn, denken in termen van efficiëntie, het leven zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen, het is een heel bedrijfsmatige manier van het benaderen van vrije tijd. Het toont dat we het kapitalistische systeem, waar dit soort begrippen deel van uitmaken, geïnternaliseerd hebben.”

Het systeem creëert winnaars en verliezers, ziet Grosfeld. “Georganiseerde types zijn in het voordeel, voor hen is plannen makkelijk.” Maar, zo waarschuwt hij, als je alles op dezelfde manier plant, van werkoverleg tot doktersbezoek tot avondje uit, belandt alles op dezelfde ‘mentale berg’. “Het gaat allemaal voelen als afvinken. Zo verwordt iets leuks als uit eten gaan hetzelfde als iets afronden voor werk, en vervlakt de ervaring.”

Bovendien gaat het ten koste van spontaniteit, een waarde die we allemaal hoog achten, zonder dat we overigens weten wat we er precies onder verstaan. Grosfeld: “Spontaniteit is iets ongrijpbaars. We verlangen er allemaal naar, we romantiseren het idee van spontaniteit, maar tegelijkertijd richten we het leven zo in dat er steeds minder plek voor is.”

Fomo

Natuurlijk: het reserveringssysteem biedt voordelen voor zowel de aanbieder als de afnemer van diensten. Een festivalorganisator vindt het fijn om ver van tevoren kaartjes te verkopen, dat geeft wat budgettaire lucht.

En de festivalganger wil, opgejaagd door fomo (fear of missing out), er zeker van zijn een kaartje te hebben. Vandaar de zogeheten ‘early bird tickets’, die soms wel een jaar eerder al worden aangeboden.

En hoe makkelijk is het wel niet dat je via je mobiele telefoon binnen een minuut een reservering kunt maken voor een restaurant, waardoor drie kwartier aan de bar wachten tot er eindelijk een tafeltje vrijkomt praktisch tot het verleden behoort. Technische mogelijkheden hebben dit proces in een stroomversnelling gebracht. Ieder restaurant heeft inmiddels een applicatie op zijn website waarmee je eenvoudig kunt reserveren. Kaartjes voor theater of bioscoop kun je in luttele minuten op je telefoon vastleggen.

Aaron Mirck, schrijver en spreker over technologie, ziet dat ons gedrag en onze verwachtingen zijn veranderd door technische mogelijkheden. “De moderne mens wordt steeds gemakzuchtiger. We zijn gewend geraakt dat alles on demand beschikbaar is. Elke vorm van frictie, zoals in de rij staan, wordt uitgebannen. Onze vrije tijd moet ‘renderen’. Dat vereist planning.”

Het ingewikkelde is, zegt Mirck, dat we onze verlangens, die vaak grillig zijn, moeten structureren. “Je moet in februari bedenken naar welk festival je in de zomer wil, en op maandag beslissen waar je zaterdag gaat eten. Terwijl je daar tegen die tijd misschien wel helemaal geen zin meer in hebt.”

Fastlanes

Ook een katalysator voor het zo snel mogelijk alles vastleggen: als je toch niet gaat kun je je kaartjes eenvoudig doorverkopen, bijvoorbeeld op Ticketmaster of Ticketswap. Je koopt in het voorjaar een kaartje voor de Dam tot Damloop, maar als blijkt dat je de zomer vooral luierend hebt doorgebracht verkoop je je plekje twee weken voor de wedstrijd gewoon door, waarschijnlijk maak je nog wat winst ook.

Groot was de verontwaardiging dit voorjaar toen een site in Amsterdam werd gelanceerd waarop reserveringen voor populaire restaurants doorverkocht werden, soms voor wel meer dan 100 euro.

Het zijn de perverse uitwassen van de reserveringscultuur: als je maar genoeg geld hebt dan koop je reserveringen. Dan hoef je niet ver van tevoren een timeslot vast te leggen in het museum: de Vermeertentoonstelling was voor menig wereldster ook na de sluitingstijd te bezoeken. In pretparken kun je voor een klein vermogen via de ‘fastlane’ voordringen bij populaire attracties: de hoi polloi moet dan gewoon wat langer wachten.

Tegenbeweging

Hoogleraar Beate Volker ziet dat in sommige gevallen het in de rij staan juist deel uitmaakt van de aantrekkingskracht. Denk aan de Tiktokrijen voor Amsterdamse koekjes- of broodjeswinkels, of aan de urenlange rijen voor Applestores als een nieuw model iPhone uitkomt. “Die mensen ontlenen hun status juist aan het samen in de rij staan, het is dan deel van de ervaring. “

Maar Volker ziet voorlopig nog geen tegenbeweging ontstaan die zich bewust onttrekt aan de reserveringsgekte. “Daarvoor zijn de voordelen te groot ten opzichte van de nadelen: we vinden tijdverlies kennelijk nog erger dan het verlies van spontaniteit.”