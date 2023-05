‘Reptielenman’ Ferry Torrez (54) overleden

Ferry Torrez bij zijn krokodillen in het dierenverblijf. Beeld Marc Driessen

De dieren leefden in de schuur van Ferry Torrez in Amsterdam-Oost, wat overigens legaal is. De Amsterdammer reisde tientallen jaren als showman door het land met zijn krokodillen, maar ook met vogelspinnen en wurgslangen. Hij kwam met de dieren geregeld op televisie. Naast showman was hij een bekend en geliefd gezicht in de gayscene in Amsterdam. Tijdens de coronapandemie werkte hij als portier in de Spijkerbar in de Kerkstraat.

In 2016 viel zijn naam in een drugszaak, omdat zijn krokodillen als bewaking dienden voor tonnen aan drugsgeld. Hij zei hiervan niets af te weten; in het strafdossier speelde hij een bijrol. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf.

Torrez was al enige tijd ziek, meldt zijn vader op Facebook. Maandag 8 mei vindt de begrafenis plaats in Amsterdam-Oost.

