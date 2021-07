Reproductiegetal boven de 2: ‘Infecties stegen snel, ook ziekenhuisopnames zullen iets toenemen’

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor de ministerraad. Beeld ANP

“We zitten met grote onzekerheidsmarges,” zei De Jonge in debat met de Eerste Kamer vanochtend. “De besmettingscijfers waren zo astronomisch hoog. Zo’n snelle stijging hadden we niet voorzien, niet verwacht, internationaal ook nergens gezien eigenlijk. Nu moeten we kijken hoe de infecties door de generaties wandelen, en we verwachten wel degelijk dat de ziekenhuisopnames iets gaan oplopen. Dat rechtvaardigt ook de maatregelen die we dit weekeinde genomen hebben.”

Vanmiddag geeft RIVM-expert Aura Timen nog een technische briefing aan Tweede Kamerleden. In haar presentatie beschrijft Timen dat het reproductiegetal van het coronavirus nu zelfs boven de twee ligt. Vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 24 explodeerde het aantal nieuwe infecties van 5 tot 12 juli, met een stijging van bijna 900 (!) procent ten opzichte van de weken daarvoor. “Het aantal infecties is verzesvoudigd,” zei Timen.

‘Inhaalgedrag’ onderschat

De Jonge herhaalde in de Ridderzaal zijn excuses van gisteren, toen hij en demissionair premier Mark Rutte erkenden dat de juni-versoepelingen ‘een inschattingsfout’ waren. “We hebben het ‘inhaalgedrag’ onderschat. Niet alleen bij jongeren, iedereen zal herkennen dat die anderhalve meter echt niet overal nageleefd wordt. En het toegangstesten was een te grote sprong, het was te vroeg ook. Controles bij de poort waren niet altijd scherp, de geldigheidsduur van een negatieve test was wat lang, en een klein percentage vals-negatieve tests kan bij zulke grote feesten al snel tot spreiding leiden. Al die factoren hebben geleid tot de toename.”

De Jonge wil goed bij zichzelf te rade of hij en collega's ‘rode seinen’ gemist hebben. “Wat hebben we over het hoofd gezien? Stonden we voldoende open voor alle signalen?”