Remkes: Lelystad Airport niet van de baan

Johan Remkes Beeld ANP

Remkes: “Iedereen rekent naar zichzelf toe na dit advies, van actiegroepen tot politieke partijen. Ze concluderen allemaal dat van openstelling van Lelystad Airport geen sprake meer kan zijn. Maar dat is wat onze commissie betreft helemaal niet aan de orde.”

Opening van Lelystad Airport zou de stikstofuitstoot zonder twijfel doen toenemen en dat volgens het adviesrapport geen optie meer in de huidige crisis. Dus is er werk aan de winkel voor het kabinet om tegenmaatregelen te treffen die zoden aan de dijk zetten en het tij keren, meent Remkes.

“De mer-procedure (een verplichte rapportage over de impact op het milieu van een plan of besluit, red.) voor Lelystad Airport hoeft niet over, maar moet wel gerepareerd worden en aangevuld worden met elementen die wij in beeld brengen.”

Tijd

Remkes erkent dat deze wijzigingen ‘natuurlijk enige tijd’ kosten, terwijl verkeersminister Van Nieuwenhuizen recent nog zei dat zij Lelystad Airport het liefst dit najaar ziet opengaan. “Daar gaat de minister over, daar moet u haar op aanspreken,” aldus de commissievoorzitter.

Hoelang er exact nodig is om het huiswerk over de stikstofuitstoot en -maatregelen voor Lelystad Airport af te ronden, weet Remkes niet. “Die vraag moet door Schiphol worden beantwoord.” Schiphol Group is de eigenaar van de regionale luchthaven. Daarnaast is de opening van Lelystad Airport ook een politieke afweging, beseft hij.

Remkes gelooft zelf in ieder geval niet dat de regionale luchthaven nooit open moet. “Mijn persoonlijke opvatting is dat Lelystad Airport nodig is. Ik ben zelf al langer betrokken bij het luchtvaartdossier en heb gezien dat de ruimte voor groei van Schiphol beperkt is. Ook qua geluidsoverlast. Dus is de openstelling van Lelystad Airport volgens mij noodzakelijk. En ik heb ook gezien dat daar al stevig geïnvesteerd is.”

Minister Van Nieuwenhuizen liet vanmiddag in een eerste reactie weten het rapport van de commissie Remkes te verwelkomen. “Het is een belangwekkend onderwerp. We gaan het zorgvuldig bestuderen en komen als kabinet op een later moment met een inhoudelijke reactie.”