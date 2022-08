Remkes in gesprek met boeren en kabinet, LTO wil meer dan handreikingen

Gespreksleider Johan Remkes komt aan bij het provinciehuis in Utrecht. Beeld ANP

Wel aanwezig is LTO-voorman Sjaak van der Tak, die zich vorige week door minister-president Mark Rutte liet overhalen om aan te schuiven. Ook zijn er een tiental organisaties van voornamelijk biologische boeren van de partij. Van kabinetszijde schuiven ook ministers Henk Staghouwer (Landbouw), Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan.

Van der Tak hoopt op ‘meerdere handreikingen’, zei hij bij aankomst. Hij sprak van een ‘heel spannende dag’ waar veel van afhangt. “Het is ontzettend belangrijk voor onze boerengezinnen.” Hij wil graag horen waar het kabinet mee komt. LTO wilde het gesprek eigenlijk niet aangaan, maar liet zich overhalen door premier Mark Rutte die beloofde dat er ‘geen taboes’ zouden zijn.

Rutte zelf deed er bij aankomst in Utrecht het zwijgen toe. Van der Wal liet weten vooral te gaan luisteren. Ze zei blij te zijn dat er eindelijk een gesprek is met boerenorganisaties. “Zo doen we dat in Nederland, aan tafel met elkaar.”

Vertrouwen herstellen

Met deze bijeenkomst hoopt bemiddelaar Remkes iets van het beschadigde vertrouwen te herstellen, zodat verder kan worden gepraat over de stikstofaanpak. Het kabinet wil de komende jaren de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak fors verminderen, omdat die een grote belasting vormen voor de natuur en soortenrijkdom.

De landbouw is de grootste uitstoter van stikstof. Veel boeren vrezen dan ook dat de strenge doelen die het kabinet hanteert tot een kaalslag zullen leiden op het platteland. De roep om toekomstperspectief voor de sector heeft tot dusver alleen geleid tot een brief van landbouwminister Henk Staghouwer waarin nauwelijks concrete plannen stonden.