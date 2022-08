Remkes haalt uit naar supermarkten om wegblijven bij stikstofgesprekken

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes na afloop van overleg met bouwers en werkgeversorganisaties. Beeld ANP

Volgens Remkes was het een stevig gesprek, waarbij de ondernemers flinke kritiek hebben geuit op het kabinetsbeleid. Zo werd er onder meer gesproken over innovaties als oplossing voor het stikstofprobleem en de lastige manier waarop nieuwe vindingen gecertificeerd kunnen worden.

Minister Christianne van der Wal zei in een reactie innovatie te willen omarmen als oplossing van het stikstofprobleem, naast het verkleinen van de veestapel. “Maar het moet wel juridisch houdbaar zijn,” zei ze na de bijeenkomst. “Het moet voor de boeren geen desinvestering zijn.” De minister beloofde toch samen met de ondernemers nog eens te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om met innovatie de crisis te lijf te gaan.

Remkes haalt uit naar supermarkten

Remkes haalde na de bijeenkomst nog eens uit naar de levensmiddelenindustrie. Zij wil net als de veevoerbedrijven en de zuivelbedrijven niet met Remkes spreken, maar deze partijen hebben volgens hem wel een belangrijke rol in de discussie. Supermarktkoepel CBL vindt het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar om tafel gaan om tot oplossingen te komen.

Remkes vindt dat niet nodig. “De supermarkten hebben de mond vol van maatschappelijk ondernemen. Maar deze houding getuigt daar niet van.”

Milieudefensie noemt het ‘niet verrassend’ dat de levensmiddelensector wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid in de stikstofcrisis. “De grote voedselbedrijven schitteren door afwezigheid in de gehele klimaatcrisis,” aldus de organisatie. In het bijzonder noemt Milieudefensie de rol van Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize. “Het concern doet vrijwel niets aan 95 procent van de aan zijn producten gelinkte CO2-uitstoot. Het is echt de hoogste tijd dat bedrijven als Ahold Delhaize een fatsoenlijke bijdrage gaan leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis en de stikstofcrisis.”

Drie ministers in Arnhem

Bij het gesprek waren vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast waren ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aanwezig in Arnhem. Voor Van der Wal betekende het bezoek aan Arnhem een korte terugkeer naar het provinciehuis waar ze vorig jaar nog werkte als gedeputeerde.

De bouwsector komt regelmatig in de knel met nieuwe bouwprojecten als hier extra stikstof bij wordt uitgestoten op kwetsbare natuur. Duizenden geplande projecten raken daardoor vertraagd of konden niet doorgaan. “Er is dus snelheid nodig,” zei Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Om dit wel weer mogelijk te maken, presenteerden de bouwers vorig jaar samen met onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland een apart plan om uit de stikstofcrisis te komen. Daarin staat dat de uitstoot in 2030 met zo’n 40 procent verminderd moet zijn, waar het kabinet nu uitgaat van een halvering. Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW was blij dat ze de kans kreeg nog eens met Remkes en leden van het kabinet over de kwestie te spreken. “We zijn nogal gefrustreerd dat ons plan niet door Den Haag is omarmd. Daarom zijn we blij om nog eens aandacht te vragen voor hoe het beleid anders kan.”

Problemen met vergunningen laten verdwijnen.

In het plan, waar ook natuurorganisaties en ondernemerspartijen VNO-NCW en MKB-Nederland aan meeschreven, staan verduurzamingsvoorstellen voor onder meer de industrie, bouw en energiesector. Het voorstel zou jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro kosten, maar dan zouden de problemen rond het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en stalaanpassingen wel direct tot het verleden behoren.

Maandag praatte Remkes al met natuur- en milieuorganisaties. Donderdag gaat hij in gesprek met onder meer de banken Rabobank, ABN Amro, ING en Triodos. Ook brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland is er dan bij. Volgende week zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan de beurt.

Boerenorganisaties zelf denken dat de gesprekken tussen Remkes en allerlei koepelorganisaties niets zullen opleveren.