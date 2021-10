Remkes en Koolmees worden voorgedragen als nieuwe informateurs

Beeld ANP

Dat bevestigen ingewijden. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de motie die het duo aanwijst als informateurs. Dat gebeurt naar verwachting vanavond in het debat.

Remkes gaat daarmee door als informateur. Hij wist vorige week een doorbraak te forceren, waardoor D66 de blokkade tegen nog een kabinet met de ChristenUnie ophief. De inhoudelijke onderhandelingen beginnen naar verwachting eind deze week. CDA-leider Wopke Hoekstra staat als minister van Financiën de komende twee dagen in de Tweede Kamer voor de Algemene Financiële Beschouwingen.

Koolmees is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet-Rutte IV. Hij was bij de totstandkoming van dat kabinet betrokken als secondant van toenmalig D66-leider Alexander Pechtold. Kort na de verkiezingen, nadat Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) waren opgestapt als verkenners, was Koolmees al even verkenner. Dat deed hij toen met toenmalig VVD-minister Tamara van Ark. Zij is inmiddels wegens gezondheidsredenen opgestapt.