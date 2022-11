Rellen op Mercatorplein na WK-winst Marokko, auto in brand gezet

Volgens een politiewoordvoerder zijn er zo’n vijfhonderd mensen aanwezig: “Het begon als een feestje, maar dat is het nu niet meer. Er is nu echt sprake van overlast; er wordt zwaar vuurwerk afgestoken en ook zijn er brandjes.” Vanwege de drukte wordt bus 21, 15 en 18 omgeleid en tram 7 en 13 omgeleid.

Op beelden is te zien dat een deelauto en een deelscooter in brand zijn gezet. Ook zouden enkele supporters vuurwerk afsteken gericht naar agenten.

De politie is ter plekke om ervoor te zorgen dat de menigte kalmeert. Ook de Mobiele Eenheid (ME) is ingeschakeld, maar komt enkel in actie als het echt nodig is. “We hopen niet dat ze op hoeven te treden,” aldus de woordvoerder.

Op het kruispunt naast Café Zurich is het zo druk dat je er met de auto niet meer doorheen komt, vertelt een medewerker. “Er zijn echt heel veel auto’s en feestvierende mensen. Ze toeteren de hele tijd en ook wordt er vaak vuurwerk afgestoken.”

Rellen in Brussel

Ook op andere plekken in het land leidt de overwinning tot uitzinnige menigtes. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt feest gevierd en vuurwerk afgestoken. Op straat zijn daar veel joelende mensen en toeterende auto’s en scooters te zien. Sommige mensen dragen de Marokkaanse vlag met zich mee.

In Brussel is de sfeer grimmiger. Daar zijn rellen uitgebroken tussen Marokkaanse en Belgische fans. Relschoppers gooien er met vuurwerk en flessen en stichten brandjes. De politie heeft het waterkanon tegen hen in stelling gebracht.

Inmiddels is het in Rotterdam en Den Haag zo onrustig geworden, dat de ME moet ingrijpen. Er wordt onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid. De ME voert charges uit.

Knock-outfase

Het is de derde keer in de geschiedenis dat Marokko een WK-wedstrijd wint. De laatste keer dat Marokko won, was tegen Schotland in 1998. Alleen in 1986 bereikte Marokko de knock-outfase op een WK.

Routewijziging Bus 21 rijdt om. Oorzaak: drukte op de Burgemeester De Vlugtlaan. Details: https://t.co/yHbpKN5wx1. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) 27 november 2022

Een deelauto is op het Mercatorplein in West door relschoppers in brand gezet. Beeld Het Parool