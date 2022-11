Rellen op Mercatorplein in Amsterdam-West na WK-winst Marokko

Volgens een politiewoordvoerder waren er aan het begin van de avond zo’n vijfhonderd mensen aanwezig: “Het begon als een feestje, maar dat is het nu niet meer. Er is nu echt sprake van overlast; er wordt zwaar vuurwerk afgestoken en ook zijn er brandjes.”

Op beelden is te zien dat een deelauto en een deelscooter in brand staan, midden op het kruispunt.

Twee jonge jongens die met een deelscooter aan kwamen lopen in de richting van het vuur werden nog teruggefloten door oudere jongens. Ze gooiden de brommer neer, maar de werd daarop door anderen alsnog het vuur in gereden.

“Dit is na één gewonnen wedstrijd,” zegt een jongen lachend. “Stel je voor als Marokko de volgende ronde haalt.”

ME ingeschakeld

Rond 19.00 uur waren er nog zo’n 150 jongeren op het plein. Rond 19.45 uur besloot de driehoek om de ME in te zetten om een einde aan de rellen te maken.

“De ME is het plein op gereden in de hoop dat ieder die er nog is naar huis gaat,” laat een politiewoordvoerder weten. Vooralsnog is de inzet enkel hun aanwezigheid; verder optreden is niet nodig. “Het voertuig dat in brand is gezet, wordt nu geblust.”

Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Vanwege de onrust werden de buslijnen bus 21, 15 en 18 omgeleid, net als de tramlijnen 7 en 13. Ook zette de politie de wegen rondom het Mercatorplein af.

Rellen in Brussel

Ook op andere plekken in het land leidde de overwinning tot uitzinnige menigtes. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht werd feest gevierd en vuurwerk afgestoken. Op straat kwamen veel joelende mensen samen op toeterende auto’s en scooters.

In Rotterdam en Den Haag sloeg het feest om in ongeregeldheden en moest de ME ingrijpen. Er werd onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid; de ME voerde charges uit.

In Rotterdam is een onbekend aantal mensen aangehouden, twee agenten raakten in die plaats gewond bij de onlusten. “Eén liep gehoorschade op, de ander kreeg iets tegen zijn hoofd,” aldus een woordvoerder van de politie. In Den Haag hield de politie één persoon aan.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius reageerde via Twitter op de rellen in het land: ‘Relschoppers, echt, schaam jullie,’ schrijft ze. ‘De politie heeft stevig moeten optreden vanavond. Samen met justitie doet zij nu onderzoek naar de gebeurtenissen. Daders moeten vervolgd worden voor die abjecte, misdadige gedrag.’

Knock-outfase

Ook in Brussel zijn rellen uitgebroken tussen Marokkaanse en Belgische fans. Relschoppers gooiden er met vuurwerk en flessen en stichtten brandjes. De politie heeft hierbij een waterkanon ingezet.

Het is de derde keer in de geschiedenis dat Marokko een WK-wedstrijd wint. De laatste keer dat Marokko won, was tegen Schotland in 1998. Alleen in 1986 bereikte Marokko de knock-outfase op een WK.

Een deelauto is op het Mercatorplein in West door relschoppers in brand gezet. Beeld Jakob van Vliet