Relkanalen op Telegram verzanden in geruzie: ‘Je bent een snitch’

Beeld REUTERS

Welkom Rellen in Nederland 2.0 (emoticon van paars duiveltje). Deel je rellen en meetingpoints. Samen gaat we Nederland ruïneren (duiveltje duiveltje).’

Haal de punten in bovenstaande zinnen weg, zet alles in hoofdletters en je hebt een beeld van hoe er in de ruim ruim 5100 leden tellende Telegramgroep Rellen Nederland 2.0 wordt gecommuniceerd. In deze groep moet het gaan over demonstraties en rellen, maar daar komt de laatste dagen steeds minder van terecht. Of, zoals gebruiker La Criminalité opmerkt: “Jullie kunnen de groepsnaam beter veranderen in gezellig chatten in plaats van rellen.” De emoticon waarmee hij afsluit, huilt van het lachen.

Telegram

Sinds enkele weken stikt het van de ‘relgroepen’ op Telegram, de Russische tegenhanger van Whatsapp. Elke zichzelf respecterende stadsjeugdgroep heeft zijn eigen kanaal: Rellen Den Haag, 040 Rellen en Rotterdam Chat Avondklok. Ook Utrecht kende zijn eigen chatgroep, maar nadat vrijdagochtend de 19-jarige beheerder werd opgepakt voor opruiing, is Rellen 030 uit Telegram verdwenen.

Via de groepen hitsen jongeren elkaar op om te vechten tegen de Ibahesj (Ibba) of de Scotoe, zoals de politie genoemd wordt. Ze sturen plaatjes van hoe je molotovcocktails moet maken, hoe je jezelf het beste beschermt tegen slagen van een politieknuppel en plaatsen video’s van vechtpartijen en gesloopte ruiten van politiebussen. De afgelopen weekenden, waarin het hopeloos mis ging in steden als Amsterdam, Eindhoven en Den Bosch, was Telegram hét kanaal waarop jongeren elkaar optrommelden.

‘Koekenbakkers!’

Maar na twee weekeinden van heftige rellen lijkt in de Telegramkanalen de stoom een beetje van de ketel. Leden doen meerdere pogingen om een massale vecht- of plunderpartij te ontketenen, maar steeds minder vaak krijgen ze grote groepen gemobiliseerd. Neem de oproep van vrijdagavond om Winkelcentrum Woensel in Eindhoven te plunderen. ‘Regels: Geen eigendommen van burgers. Geen ruzies onderling. Journalisten zoals Pownews mogen gesloopt worden.’

Ondanks de opruiende berichten blijft een massale opkomst uit, mede omdat de politie al massaal bij het winkelcentrum aanwezig is. ‘Niemand gaat komen wollah,’ klaagt PSV Jeweet. Waarop JVG opmerkt: ‘Kutweer vandaag ook’. Een volgende schrijft: ‘Mensen moeten werken vandaag man. Doe beter morgen of zondag.’ Het leidt tot hoongelach van Mysterie Man: ‘Ach hou toch op: bij slecht weer blijven jullie al binnen. Strijders? Laat mij niet lachen. Koekenbakkers!’

Opvallend is dat er steeds meer discussie volgt over welke locatie te slopen. Steeds meer leden drukken de anderen op het hart om geen kleine ondernemers te benadelen. Nee, dan liever gebouwen van de overheid. Zo oppert iemand om het gebouw van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Haarlem te slopen, maar ook daar is iemand het niet mee eens: ‘Nee broer, liever niet. Ik hoop binnenkort af te kunnen rijden.’

Het is de avond waarop de groep in Haarlem heeft geprobeerd mensen op de been te krijgen om de Lidl te plunderen, maar overal is het ‘heet’. Er is te veel politie aanwezig. ‘Iedereen is thuis,’ lacht ene Hans. ‘Iedereen chillt lekker osso (thuis) met chocomel.’

Onderlinge verdenkingen

Een politieanalist die de relkanalen nauwgezet volgt, maar logischerwijs niet met naam en toenaam genoemd wil worden, bevestigt dat het in de ‘open groepen van Telegram’ begint stil te vallen. “De politie is diep geïnfiltreerd in zulke kanalen en pikt bijna alle signalen op tijd op. Dat leidt ertoe dat mensen geen zin meer hebben. Ook lijkt de onderlinge verdeeldheid toe te nemen. Ze beschuldigen elkaar er allemaal van een undercoveragent van de politie te zijn.”

In de groep Rellen Nederland 2.0 worden inderdaad verschillende gebruikers gewantrouwd. ‘De helft hier zijn popo’s en journalisten’. Mensen sturen elkaar berichten als: ‘Broer ik denk echt dat jij blauw bent.’ En zo wordt over meerdere leden gezegd dat ze uit de groep gegooid moeten worden, want ‘een snitch’ en ‘een popo’.

En zo lijken veel groepen te verzanden in onderlinge scheldpartijen en verdenkingen. Toch blijft de politie scherp. “In de open groepen is het rustig, maar we hebben minder zicht op sommige besloten groepen. Het kan nog steeds dat de koffiedrink-evenementen van ‘normale’ protestgroepen gekaapt worden door groepen met andere bedoelingen. Er is zeker geen garantie dat het nu ineens allemaal rustig wordt.”