Relatie tussen Den Haag en Moskou verslechtert in hoog tempo

Donderdag 14 april vertrokken Nederlandse luchtverdedigers naar Slowakije voor het versterken van de afschrikkings- en verdedigingsfunctie van de Navo. Beeld ANP / Maarten Hartman

De twee gebeurtenissen zijn een zoveelste stap in de snel verslechterende relatie tussen Den Haag en Moskou. Het uitzetten van de vijftien diplomaten is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vergelding voor de zeventien Russen die eerder werden uitgezet door Nederland. Volgens het kabinet ging het om inlichtingenofficieren die zich voordeden als diplomaat bij de Russische ambassade in Nederland.

De vijftien Nederlanders zijn medewerkers van de ambassade in Moskou en van het consulaat in Sint-Petersburg. Ze moeten binnen twee weken zijn vertrokken. “Dat Rusland nu tegenmaatregelen neemt hadden we verwacht,” zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). “Desondanks betreur ik deze stap.” Voorlopig zullen ambassadeur Gilles Plug en het kleine team dat overblijft samen met lokale Russische medewerkers de kerntaken van de ambassade en het consulaat zo goed mogelijk blijven uitvoeren, laat hij weten.

Pantservoertuigen naar Oekraïne

Het nieuws komt op de dag dat premier Mark Rutte aankondigt dat Nederland zwaarder wapentuig naar Oekraïne stuurt, zoals pantservoertuigen. Ook meldt hij dat Nederland met bondgenoten kijkt naar de levering van ‘aanvullend zwaarder materieel’.

Rutte deed de toezegging in een gesprek met de Oekraïense president Zelenski. Minister van Defensie Kajsa Ollongren was daar ook bij aanwezig. De twee beloofden Oekraïne meer te steunen nu Rusland volgens Rutte aan een ‘hernieuwd offensief’ is begonnen.

Dat Rutte openlijk meldt wat voor wapens Nederland zal schenken, is een breuk met de afgelopen weken. Eerder werd daarmee gestopt, om zo de Russen niet te veel informatie te geven. Vlak nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, meldde het kabinet wel dat het onder meer antitankraketten en luchtafweerwapens ging sturen. Het lijkt er dan ook op dat Rutte met zijn mededeling ook een duidelijke boodschap aan het Russische regime wil afgeven.