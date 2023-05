Rekenkamer: financieel beheer ministeries schiet nog steeds tekort

Sigrid Kaag, minister van Financiën, ondertekent de financiële stukken in het kader van Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag, ook bekend als gehaktdag of bijltjesdag, presenteren de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen aan de Tweede Kamer. Beeld ANP

Vooral op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is volgens de Rekenkamer sprake van ‘structurele zwakheden’. Er zijn onder meer problemen met de afrekening van voorschotten die in de coronacrisis zijn verstrekt. Het departement kan van 5,1 miljard euro aan verstrekte voorschotten de rechtmatigheid niet verzekeren. De Rekenkamer spreekt van een ‘ernstige onvolkomenheid.’

Er zijn maatregelen genomen om het financiële beheer op VWS te verbeteren. Maar de administratie was in 2022 nog niet op orde, concludeert de Rekenkamer. Het programma dat de zaken blijvend moest verbeteren, kwam eind vorig jaar tot een vertraging. ‘Wij maken ons zorgen dat het tempo eruit gaat, terwijl de problemen in het financieel beheer hardnekkig zijn.’

Volgens de Algemene Rekenkamer gaat het om meer dan het excuus dat ‘niet alle bonnetjes zijn bewaard’. Volgens de controleurs van het kabinet is er op het ministerie van Volksgezondheid een tekort aan financieel specialisten, maar ligt het ook aan de cultuur op dat ministerie. Rekenkamerbestuurder Ewout Irrgang: “Het verantwoorden of belastinggeld goed is uitgegeven, vinden ze gewoon niet belangrijk genoeg.”

Meer toezicht

De Rekenkamer wil daarom dat minister Sigrid Kaag (Financiën) meer toezicht gaat houden op het departement. Het hoort volgens de Rekenkamer bij haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al het door het kabinet uitgegeven geld goed is besteed.

“Waar gewerkt wordt, worden altijd fouten gemaakt,” zegt Irrang bij de presentatie van het rapport aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat de coronacrisis geen excuus hoeft te zijn voor slecht financieel beheer. De Rekenkamer wijst op de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken, die ook voor miljarden aan noodpakketten optuigden om ondernemers en werknemers door de crisis te helpen. Zij hadden hun administratie wel op orde.

Irrgang: “Bij VWS is het niet op orde. Ook niet bijna op orde. Voor de derde keer op rij moet de Rekenkamer een onvoldoende uitdelen. Dat is niet gewoon. Als we weer in een crisis komen, is de kans groot dat we door het ijs zakken met het financieel beheer.”

Lichtpuntjes

Maar de Rekenkamer ziet ook lichtpuntjes bij het financiële beheer van de rijksoverheid. Waar rijksbreed de foutenmarge vorig jaar bij zowel de uitgaven als de aangegane verplichtingen hoger was dan toegestaan, was dat in 2022 alleen nog bij de verplichtingen het geval. De overschrijding was bovendien veel minder fors dan in 2021. Het aantal tekortkomingen is aan de andere kant toegenomen, constateert de toezichthouder.

Het goed verantwoorden van uitgaven en verplichtingen gaat niet alleen om het bewaren van bonnetjes, en is ‘meer dan een papieren kwestie’, benadrukt de Rekenkamer aan het begin van het rapport. ‘Netjes kunnen uitleggen hoe belastinggeld door ministers is besteed, is de basis voor vertrouwen van burgers in hun politiek bestuur.’

Naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer vorig jaar stelde Kaag een speciale taskforce in om het financieel beheer bij de rijksoverheid te verbeteren. Dat heeft in zekere zin dus iets geholpen, maar op sommige ministeries is desondanks sprake van een verslechtering.

Defensie: beveiliging ondermaats

Zo nam bij Defensie het aantal onvolkomenheden toe. Ook was de beveiliging ‘ondermaats’. De Rekenkamer onderzocht de beveiliging van acht militaire objecten zoals vliegtuigen en datacentra. Bij de helft was de beveiliging niet op orde. Het testteam wist over hekken te klimmen en door een elektrisch bediende toegangspoort te glippen. Passerende militairen stelden geen vragen.

‘Als het testteam had gewild, hadden zij deze objecten kunnen beschadigen of ontvreemden. We zagen organisatorische, bouwkundige en elektronische tekortkomingen,’ aldus de Rekenkamer. Die wijst er ook nog op dat in verband met de oorlog in Oekraïne op defensielocaties juist een verhoogd niveau van waakzaamheid geldt.