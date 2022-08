Rekening drinkwater volgend jaar fiks hoger door inflatie

Beeld Getty Images

Het gemiddeld waterverbruik per gezin van vier personen ligt op ongeveer 169 kubieke meter per jaar, wat uitkomt op ongeveer 20 euro per maand. Voor de meeste gezinnen zal de toename in ieder geval dus enkele euro's per maand bedragen of zo'n 25 euro op jaarbasis.

Vitens-directievoorzitter Jelle Hannema zei vandaag op Radio 1 over de waterrekening: “De rekening zal omhoog gaan. We moeten gewoon investeren vanwege de klimaatverandering. We maken onze sommen voor volgend jaar, en dan hebben we het alleen nog maar over de inflatie, en dan hoor ik bij Vitens en bij onze collega’s dat je in de orde van grootte van 10 procent moet denken.”

Duurzame investeringen

Daar komen volgens de topman nog duurzame investeringen bij. Het is dan ‘denkbaar’ dat we richting de 20 à 25 procent extra kosten voor de afnemer gaan. Een woordvoerder van Vitens bevestigt de uitspraken van Hannema, maar benadrukt dat die investeringen ‘op termijn’ zullen plaatsvinden.

“De waterbedrijven bestuderen gezamenlijk via koepel Vewin wat de opties zijn, waarbij een verhoging van het tarief ook op tafel ligt. Verder moet u denken aan maatregelen zoals besparen en watervriendelijk inrichten,” aldus de zegsman. Hij geeft daarnaast aan dat de waterbedrijven slechts beperkt de prijs van drinkwater kunnen verhogen en dat toestemming van de aandeelhouders is vereist (provincies en gemeenten).

Hannema: “We moeten gewoon doen wat nodig is. Daarvoor moeten we ook de investeringen kunnen doen die nodig zijn en de tarieven kunnen hanteren die nodig zijn.”