Reizigers uit Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika weer welkom

Beeld AP

Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekendgemaakt. De negatieve test mag niet meer dan 72 uur oud zijn en moet een PCR-test zijn. Dat is dus geen sneltest. Daarnaast geldt voor de reizigers het dringende advies om tien dagen in quarantaine te gaan.

Het kabinet wil de negatieve testverklaring ‘zo spoedig mogelijk’ ook verplicht maken voor reizigers uit alle Europese landen. Sinds 15 december moeten toeristen uit landen buiten Europa al een negatieve uitslag overhandigen voordat zij beginnen aan hun reis.

Het reisverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk ging afgelopen weekend in vanwege een besmettelijkere variant van het coronavirus die daar was opgedoken. Maandag werd ook het verkeer met Zuid-Afrika stilgelegd, toen bleek dat ook daar een variant van het virus was gevonden.

Besmettelijker

Andere Europese landen troffen soortgelijke maatregelen. De Europese Commissie riep haar lidstaten dinsdag op om het noodzakelijke handels- en reizigersverkeer met het Verenigd Koninkrijk weer toe te staan. Naast Nederland heeft onder meer Frankrijk daar gehoor aan gegeven. Ondertussen scherpt een aantal Aziatische landen de reisbeperkingen voor de Britten juist aan, zoals Japan, Zuid-Korea en de Filipijnen.

De variant van het virus dat in het Verenigd Koninkrijk rondwaart, heeft ook Nederland al bereikt. Tot nu toe zijn twee gevallen van besmette personen bekend, beiden uit de regio Amsterdam. De variant is ook gevonden in onder meer België, Denemarken en Australië. Volgens de Britse overheid is de mutatie 70 procent besmettelijker.