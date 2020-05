Reizigers moeten per 1 juni verplicht mondkapje op in ov

Beeld ANP

De maatregel wordt ingevoerd omdat anderhalve meter afstand houden in bussen en treinen niet haalbaar is. De mondkapjes moeten reizigers zelf regelen. Wie er geen draagt, riskeert een boete, waarschuwt het kabinet.

Vanaf 1 juni mogen treinen, metro's en streekbussen weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. Omdat 1,5 meter afstand houden in dat scenario geen optie is - anders kunnen de treinen slechts een kwart van het normale aantal reizigers herbergen - wordt mondbescherming verplicht gesteld. Mondkapjes kunnen helpen om het coronavirus niet weer ruim baan te geven, denkt premier Mark Rutte.

Overigens wordt de bezetting beperkt tot 40 procent, om toch iets van afstand te bewaren. Vervoersbedrijven moeten zelf bepalen hoe ze dat gaan regelen, door bijvoorbeeld stoelen buiten gebruik te stellen.

Geen medische maskers

Reizigers moeten geen medische maskers kopen, want die schaarse beschermingsmiddelen zijn voor met name het zorgpersoneel. Ze moeten zelf eenvoudige mondneuskapjes kopen of maken, die vooral voorkomen dat de drager anderen besmet als hij het virus onder de leden heeft.

“Wij gaan dat niet faciliteren,” zei Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis waarin hij de versoepeling van veel maatregelen aankondigde. Veel andere landen verschaften hun burgers wel mondkapjes. Wel zal er op een website uitleg komen voor mensen die zelf een kapje willen maken, aldus Rutte.

NS en andere vervoerders roepen al langer om verplichte mondkapjes. De spoorwegen verliezen dit jaar zeker een miljard euro door de coronacrisis. Ook in andere Europese landen kiest men die route. Zo dienen reizigers in België, Italië en Spanje ze sinds maandag te dragen. In Frankrijk moet dat vanaf 11 mei. De eis geldt al langer in Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië.

Roltrappen

Momenteel experimenteert NS met maatregelen die passen bij de huidige 1,5 meter beperkingen Zo zijn op zes treinstations looplijnen en stickers aangebracht. Op roltrappen geldt vier treden afstand en op perrons vijf tegels. In diverse dubbeldekkers zijn plexiglazen-schermen en stickers aangebracht. Per vierzitter mag er slechts één passagier plaatsnemen. Al met al ligt de capaciteit van de treinen die tussen Zwolle en Groningen rijden driekwart lager dan normaal.

Als op 1 juni het ov weer gaat rijden komt een einde aan een periode van bijna tweeënhalve maand. De Nederlandse Spoorwegen rijden sinds 21 maart met een fors teruggeschroefd rooster, dit nu het aantal reizigers door alle coronabeperkingen met bijna 90 procent was gekelderd. Alleen mensen met vitale beroepen, zoals zorgwerkers, mogen nu met de trein.