Reiziger uit risicoland niet verplicht in thuisquarantaine

Vakantiegangers die terugkomen uit een land met een negatief reisadvies worden niet verplicht om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Ook komt er geen verplichte coronatest. Het kabinet doet wél een dringende oproep aan reizigers om twee weken thuis te blijven.

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door de NOS. “Het is op dit moment juridisch niet haalbaar om mensen verplicht thuis te laten zitten,” zegt een bron. Het kabinet gaat met spoed onderzoeken hoe reizigers geregistreerd kunnen worden, bijvoorbeeld met passagierslijsten. Ook daar zitten nog veel juridische haken en ogen aan.

Verder wordt gekeken wordt hoe steekproefsgewijs, bijvoorbeeld met een telefoontje van de GGD, gecontroleerd kan worden of mensen zich houden aan de twee weken thuisquarantaine. Zo moet voorkomen worden dat vakantiegangers uit risicolanden het coronavirus op grotere schaal in Nederland verspreiden. Het kabinet vraagt werkgevers en scholen om te stimuleren dat werknemers en scholieren de deur ook echt niet uitgaan. Ook komt er een campagne met extra voorlichting over thuisisolatie voor iedereen die met het vliegtuig, de boot of de auto terugkeert in Nederland.