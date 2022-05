Reiziger mijdt Schiphol: boekingssites zien run op tickets vanaf Eindhoven en Rotterdam

Vertrekkende passagiers op Rotterdam The Hague Airport, begin mei. Beeld ANP

Lange rijen, frustratie en veel stress omdat reizigers dreigen hun vlucht te missen: luchthaven Schiphol, ooit de nationale trots, kampt deze week opnieuw met grote problemen. De luchthaven slaagde er niet in goed te anticiperen op de opleving in ons reisgedrag na corona. Met grote vrees wordt uitgekeken naar de zomervakantie.

Dat blijkt uit het zoek- en boekgedrag van Nederlandse consumenten. De afgelopen maand werd fors meer geklikt op reizen vanuit Eindhoven en Rotterdam-Den Haag, blijkt uit een overzicht dat Travix, onder meer eigenaar van de boekingssites van Cheaptickets en Vliegwinkel, op verzoek van het AD samenstelde. De boekingsdata voor Schiphol steken daar schril bij af.

Eindhoven en Rotterdam in trek

Eindhoven zag het aantal boekingen in de eerste 25 dagen van mei via de vergelijkingssites met ruim 45 procent stijgen ten opzichte van de eerste 25 dagen van april. Voor Rotterdam was dat percentage 39 procent. In Amsterdam, dat in de tussentijd een lawine aan slechte publiciteit over zich heen kreeg, was de stijging in dezelfde periode slechts 10 procent.

Ook in de zoekopdrachten waarbij (nog) geen sprake is van een boeking legt Schiphol het af tegen de twee andere luchthavens. Naar reizen vanaf Schiphol werd ondanks de naderende zomervakantie amper vaker gezocht dan in april. Eindhoven en Rotterdam noteerden een stijging van respectievelijk 13 en 28 procent. Ook naar tickets voor vluchten vanaf het net over de grens gelegen vliegveld van Düsseldorf werd fors meer gezocht.

Navraag bij de regionale vliegvelden in Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht leert dat deze cijfers niet uit de lucht komen vallen. “We merken zeker dat er meer belangstelling is,” zegt een woordvoerder van Groningen Airport Eelde bijvoorbeeld. “De bezetting van vluchten is opvallend hoog. Ook bereiken ons frequent vragen van potentiële passagiers of ze kunnen omboeken van Schiphol naar ons. Vanuit luchtvaartmaatschappijen is er ook meer belangstelling. Ten slotte horen we ook van de reisbureaus dat mensen nu liever niet vanaf Schiphol vliegen, en dat er veel vraag is naar regiovertrek en omboeken van stoelen.”

Gloeiende plaat

Ook Foort Oostdam, voorzitter van reisbranchevereniging ANVR, ziet dat reizigers ‘zeker bij nieuwe boekingen’ de voorkeur aan vertrek van een regionale of internationale luchthaven geven. Hij noemde dat meteen ook een druppel op de gloeiende plaat. Terecht, zo blijkt uit een inventarisatie van het AD. Want de woordvoerders van de twee grootste regionale luchthavens, Eindhoven en Rotterdam Den Haag, waarschuwen dat reizigers niet moeten verwachten dat ze allemaal naar de kleinere luchthavens uit kunnen wijken.

“De problemen waar Schiphol mee te maken heeft, hebben wij natuurlijk ook,” zegt een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport. “Om een voorbeeld te noemen: een horecadienst die voorheen met twaalf mensen gedraaid werd, draaien we nu met zes mensen. Ook hier heeft de beveiliging moeite om aan voldoende mensen te komen. We kunnen de vluchtschema’s net aan nu, maar als wij een wilde staking krijgen, kan het hier ook zomaar misgaan. Het is balanceren op een dun koord.”

Zelfs als er in de organisatie ruimte zou zijn voor meer vluchten, zijn er andere factoren die ervoor zorgen dat die niet zomaar massaal van Schiphol naar Zestienhoven verplaatst kunnen worden. “Je hebt een vergunning, dat betekent dat je maar een x-aantal vluchten kunt doen. Dat aantal is gewoon beperkt.”

In Eindhoven krijgen ze het allemaal ‘net gedraaid’. “We vertrouwen erop dat als er niks geks gebeurt, dat we dit kunnen continueren. We zijn volop personeel aan het werven, daar zijn we al vroeg mee begonnen, maar het lijkt of iedereen in Nederland in dezelfde vijver vist.”

Uitwijkmogelijkheden

Veel uitwijkmogelijkheden biedt Eindhoven dan ook niet voor de operators die hun vertrekplek op Schiphol willen inruilen voor een Brabantse startbaan. “We kunnen potentieel wel wat vluchten overnemen, maar dat is echt minimaal.”

Er zijn twee regionale vliegvelden die wél hun vinger opsteken om het geplaagde Schiphol uit de brand te helpen: Groningen en Maastricht. Vooral de noordelijke luchthaven staat te popelen om bij te springen. ‘Als we het over de zomervakantie hebben zouden we tot twintig vluchten extra per dag af kunnen handelen,’ mailt een woordvoerder van vliegveld Eelde.

Daarbij speelt de arbeidsmarkt in het Noorden een rol. “We hebben hier toegang tot meer personeel, werven is relatief makkelijk. Personeel heeft wel een korte training nodig voor luchthavenspecifiek werk, maar dat kost slechts een paar weken.”

In Maastricht zijn ze iets voorzichtiger, maar ook daar zit wat ruimte. ‘Ja, er wordt geanticipeerd op de mogelijkheid dat er meer vluchten naar onze luchthaven gaan komen,’ mailt een woordvoerder. ‘Zo zijn we op zoek naar extra personeel en vragen we dit ook aan onze partnerbedrijven, zoals security. We kunnen en willen alleen extra vluchten aannemen als we deze vluchten ook op een ordentelijke manier kunnen afhandelen.’

En dan is er altijd nog de optie om naar het buitenland uit te wijken. In Brussel kunnen ze nog niet met zoveel woorden zeggen dat ze echt meer Nederlandse boekingen krijgen dan in andere jaren, maar welkom zijn de noorderburen sowieso. “We zullen iedereen verwelkomen, met onze typische Belgische hartelijkheid,” zegt een woordvoerder van Zaventem.