Reisorganisaties schrappen vakantievluchten naar sneeuw en zon

Sinds woensdag geldt voor de hele wereld een oranje reisadvies. Beeld ANP

TUI en Corendon hebben alle vliegvakanties naar zon- en sneeuwbestemmingen geannuleerd. “Reizigers die al op hun vakantiebestemming zijn, mogen de vakantie afmaken. Er zijn nog wel vluchten voor mensen die terug moeten keren,” zei een woordvoerder van TUI in het Radio 1 Journaal.

Sinds woensdag geldt voor de hele wereld een oranje reisadvies en zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan. Toch doken ook toen nog beelden op van drukte op Schiphol, waarbij veel mensen te dicht bij elkaar staan. Als mensen toch op vakantie gaan, is dat ‘zeer onverantwoord en ongepast’, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Reisverklaring

De minister heeft daarom aanvullende maatregelen afgesproken met de luchtvaartsector, schreef ze woensdagavond aan de Tweede Kamer. Ze onderzoekt de mogelijkheid om een verklaring in te voeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen gaan. Ze wil mensen hiermee verder ontmoedigen om te vliegen.

De maatregelen die de luchthaven en vliegmaatschappijen hebben genomen, zijn volgens haar ‘absoluut nog niet genoeg’. Het is nog niet duidelijk hoe een reizigersverklaring eruit zal zien en op welk moment die moet worden ingevuld. De minister zal de Kamer begin volgend jaar verder informeren.

Ook moet nog duidelijkheid komen over wat strikt noodzakelijk is of niet. Vakantiereizen zijn dat volgens het ministerie niet. Maar vrachtverkeer, vluchten van mensen met een vitaal beroep of familiebezoek in verband met een uitvaart zijn bijvoorbeeld wel noodzakelijk.

Veiligheidspersoneel

Schiphol heeft sinds dit weekend meer veiligheidspersoneel en meer ‘securitylanes’ en balies ingezet. Ook zijn er meer begeleiders om mensen anderhalvemeter afstand van elkaar te laten houden. Daarnaast zijn werkzaamheden aan grenscontrolepoortjes stopgezet, zodat ze allemaal gebruikt kunnen worden.

Schiphol-baas Dick Benschop riep reizigers woensdagavond in tv-programma Nieuwsuur op om niet te vliegen. “Ik roep iedereen op de adviezen op te volgen en alleen te vliegen als het noodzakelijk is.”