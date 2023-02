Reisbranche woest op Schiphol-topman: ‘Hij probeert zijn straatje schoon te vegen’

Net als vorig jaar allemaal vluchten laten vervallen vinden de reisorganisaties voor de komende vakantieperiodes geen optie. Beeld Joris van Gennip

Reisbranchevereniging ANVR noemt de uitlatingen van Sondag ‘onacceptabel’ en stelt dat het erop lijkt dat Schiphol ‘zijn straat probeert schoon te vegen’ door de verantwoordelijkheid voor het probleem af te schuiven op de afhandelbedrijven.

Sondag zei vrijdag in een interview met Het Financieele Dagblad dat de afhandelbedrijven, die worden ingehuurd door de luchtvaartmaatschappijen en dus niet door Schiphol zelf, nog steeds honderden mensen tekortkomen. Als ze dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost, zal de luchthaven volgens hem opnieuw moeten ingrijpen.

“Het kan niet zo zijn dat we nu elkaar de schuld gaan geven,” reageert een woordvoerster van de ANVR. “Het lijkt erop dat Schiphol het nu op de afhandelaars gooit om dan straks te zeggen: wij hebben alles wel op orde.” Deze ‘afschuifpolitiek’ vindt ze ‘niet netjes naar de reizigers toe’. Die zouden er alleen maar door in verwarring raken. Vorig jaar was er al veel chaos op Schiphol met lange rijen, annuleringen en passagiers die hun vluchten misten.

Meivakantie

De toon van Sondags nieuwe ultimatum aan de afhandelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen wijkt sterk af van de boodschap waarmee de Schiphol-baas vorige maand nog kwam. Half januari zei hij namelijk nog dat de limiet op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken na maart komt te vervallen. “Die meivakantie, die gaan we gewoon doen,” was Sondag toen nog vol vertrouwen.

“Dat is nog maar een paar weken geleden,” benadrukt de zegsvrouw van de ANVR, waarbij grote reisconcerns als TUI, Sunweb en Corendon zijn aangesloten. De reisbranche heeft vrijwel continu contact met Schiphol over dit onderwerp. In die gesprekken zal de ANVR haar mening over de nieuwe uitlatingen van Sondag ook laten horen. Net als vorig jaar allemaal vluchten schrappen vinden de reisorganisaties voor de komende vakantieperiodes geen optie. “Niet na alle plannen die er zijn gemaakt, alle beloftes en alle harde woorden van Schiphol zelf.”