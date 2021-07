Reisadvies Algarve op ‘oranje’, mogelijk opmaat voor meer aanscherpingen

Een reiziger op het vliegveld van Faro, in de Algarve. Beeld AP

Ook moeten Nederlanders vanaf zaterdag bij terugkeer in ons land een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien.

Dat de Algarve nu van kleur verschiet, zou – kort voor de zomervakantie – een opmaat kunnen zijn voor de aanscherping van het reisadvies voor meer landen en regio’s. Zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat het RIVM de situatie in heel Portugal, de Canarische Eilanden, de Balearen (onder andere Mallorca en Ibiza) en Cyprus ‘monitort’. Die landen of gebieden staan nu op ‘geel’, wat betekent dat vakantiereizen zijn toegestaan, maar het risico bestaat dat zij weer op ‘oranje’ worden gezet.

Anders dan de afgelopen weken versoepelt Buitenlandse Zaken deze week geen reisadviezen voor meer landen binnen de Europese Unie. Ook Spanje blijft op ‘oranje’ staan, nu besmettingen in de regio’s Catalonië, Andalusië en Valencia oplopen.

Covid-veilig

De lijst van zogeheten covid-veilige landen wordt uitgebreid met Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Brunei, Canada, Kosovo, Jordanië, Moldavië, Montenegro, Qatar en Saoedi-Arabië. Alleen voor de landen die reizigers uit Nederland toestaan, gaat het reisadvies op morgen van oranje naar geel. Er kunnen nog wel inreisbeperkingen zijn, waarschuwt het ministerie, en landen buiten de EU accepteren het digitale certificaat uit de CoronaCheck-app niet.

Nederlanders die terugkomen uit Mongolië, Namibië, Oman en Koeweit moeten vanaf morgen verplicht in quarantaine en moeten worden getest. De landen veranderen dan van hoogrisico- naar zeerhoogrisicogebieden. Daar zijn in de afgelopen twee weken 500 besmettingen of meer per 100.000 inwoners. Voor Bahrein en Kaapverdië vervalt de quarantaineplicht.