Register oorlogsmisdadigers naar historisch centrum Brabant

Oorlogsmisdadiger Josef Kotalla (links ) trad op als waarnemend kampcommandant in kamp Amersfoort. Beeld ANP

De bekendste namen in het boek zijn Franz Fischer, Ferdinand aus der Fünten en Josef Kotalla. Dat waren de drie langstzittende Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap. Zij werden de Drie van Breda genoemd.

Nederlandse en Duitse oorlogsmisdadigers werden vanaf april 1947 in de Koepelgevangenis in Breda opgesloten. Deze gevangenen werden bij binnenkomst ingeschreven in het register Binnengekomen Oorlogsmisdrijven. Het register loopt van 18 april 1947 tot en met 16 augustus 1957.

Archief

Een oud-bewaarder vond het inschrijvingsboek in 2000 in een ondergelopen kelder in de Koepelgevangenis en gaf het later aan historicus en journalist Richard Hoving. Die sprak de oud-bewaarder voor het onderzoek dat hij deed naar Kotalla. Hoving besloot na de publicatie van zijn biografie over Kotalla het register terug te geven aan het archief van de Koepelgevangenis. Dat archief wordt bewaard bij het BHIC.

Het register wordt in verband met mogelijk nog levende personen pas voor iedereen openbaar in 2028. Onderzoekers kunnen onder bepaalde voorwaarden toestemming krijgen het register eerder in te zien.