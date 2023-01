Regionale vervoerders hebben last van structureel ziekteverzuim

Beeld ANP / Fotopersburo Dijkstra bv

Bij Amsterdamse vervoerder GVB stijgt het verzuim en is het plannen van de dienstregeling lastiger,’ maar de dienstregeling wordt nog niet aangepast, zegt een woordvoerder. “Om verzuim te voorkomen kijken we wat mensen nodig hebben zodat ze zich niet ziek melden. Zijn ze toch ziek, dan kijken we welke werkzaamheden ze kunnen doen zodat de afstand tot werk zo klein mogelijk gehouden wordt.” Bij GVB werken ongeveer 5000 mensen.

Transdev, het moederbedrijf van regionaal vervoerder Connexxion, signaleert een structureel hoger ziekteverzuim dan voor de cornatijd, zegt een woordvoerder. “Dat is een mix van corona, griep en uitgestelde zorg.” Transdev vervoert dagelijks zo’n 400.000 reizigers.

Maatregelen

Transdev neemt net als GVB nog geen maatregelen vanwege griepverzuim. De griepgolven zijn volgens het bedrijf van alle tijden. Door de coronacrisis weet de onderneming nu hoe te handelen, aldus de woordvoerder. “Soms is afschalen beter dan ongeplande uitval, maar daar is nu geen sprake van.” Transdev biedt openbaar vervoer in onder meer de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant.

Arriva, waar zo’n 5500 medewerkers werken, zegt ook last te hebben van ziekteverzuim, maar merkt vooralsnog geen grote impact van het huidige griepseizoen. “Sowieso hebben we meer last van ziekteverzuim als gevolg van corona, zoals medewerkers die langdurig in de ziektewet zitten. Dat speelt al sinds vorig jaar”, zegt een woordvoerder. “Er valt wel eens een rit uit, maar we hoeven geen hele dienstregeling af te schalen.”

