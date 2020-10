Regenboogvlaggen wapperen in heel Nederland

Een regenboogvlag op de Westerkerk. Beeld ANP

Het ministerie van Volksgezondheid richt dit jaar speciaal de aandacht op ouders van tieners. Uit een peiling is gebleken dat het merendeel van die ouders best met hun kinderen wil praten over geaardheid, maar de meeste ouders denken dat hun kind daar helemaal geen behoefte aan heeft. Over genderidentiteit wordt al helemaal weinig gesproken, aldus het onderzoek.

Uit datzelfde onderzoek blijkt echter dat kinderen die zich “anders” voelen juist wel graag met hun ouders willen praten, al vinden ze zo’n gesprek lastig omdat hun ouders te weinig kennis hebben. Zo is de helft van de ondervraagde ouders niet op de hoogte van allerlei benamingen die in de homo- en transgenderwereld gebruikelijk zijn.

Solidaire buurtbewoners

Op het stadsdeelkantoor van Amsterdam- Oost wapperde al langer de regenboogvlag. Opmerkelijk vaak was er de afgelopen maanden sprake van anti-homogeweld in het stadsdeel. Zo is een balkon waarvandaan de regenboogvlag werd gehesen in september bekogeld met eieren en een vuurwerkbom. Als solidariteitsactie tegen anti-homogeweld is vanaf 17 september permanent de regenboogvlag gehesen op het stadsdeelkantoor bij het Oranje-Vrijstaatplein.

Ook buurtbewoners hingen uit solidariteit de regenboogvlag uit. Verder is het stadsdeel begonnen met gesprekken met directeuren van middelbare scholen en steun voor slachtoffers in de vorm van gesprekken en traumaverwerking. “De maat is vol, iedereen moet zichzelf kunnen zijn zonder enige belemmeringen,” vertelde stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter eerder tegen Het Parool.