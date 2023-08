Regen lijkt wel de hele dag tegen het raam te tikken: is het écht zo’n waardeloze zomer?

Beeld ANP / Katrien Mulder

Het is toch gewoon een waardeloze zomer?

Kijk naar buiten en het ziet er inderdaad echt niet best uit. Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam, zo’n beetje de hele dag, en als het niet zachtjes is, dan wel hard. Vandaag is het hemelwater echt niet meer te ontvluchten, met volgens het aloude Teletekst een regenkans van, om precies te zijn, 100 procent. Dat betekent dus eigenlijk: waar in Nederland je ook woont - of op de camping staat - regenen zal het. Je kunt van minder chagrijnig worden.

En toch, deze nuance moet echt gemaakt worden: als we enkel klagen, zijn we wel wat kort van geheugen. De laatste tien dagen van juli, die vielen in het water. In De Bilt regende het zes van die tien dagen meer dan drie uur, en op drie dagen zelfs meer dan de helft van de dag. Met de zonuren was het, logisch, zo’n beetje andersom. Op 27 en 31 juli scheen de zon zelfs helemaal niet. Maar de rest van juli? Die was eigenlijk best prima. Met in de eerste helft van de maand aardig wat zonnige dagen, en genoeg dagen zonder of met maar een beetje regen.

De neerslag in juli. Beeld KNMI

Het punt is: de slechte weken vallen precies in de periode dat heel Nederland vakantie heeft. De afgelopen week regende het, de komende week zal het blijven regenen. En de temperaturen, ze zullen op of rond 20 graden blijven steken. En dat is slikken, voor een land dat juist voorzichtig gewend begint te raken aan droge, warme zomers.

Hoe zag de zomer van 2022 er ook alweer uit?

Die was warm en vooral ontzettend droog. In juli en augustus werd de hemelkraan boven ons land bijna volledig dichtgedraaid. Gemiddeld slechts 23 millimeter (mm) in juli, en in augustus precies net zo weinig. Terwijl er tussen 1991 en 2020 gemiddeld veel meer neerslag viel in de zomermaanden: 78 mm in juli en 83 mm in augustus. Aan het eind van de zomer zaten we vorig jaar dan ook met een gigantisch neerslagtekort van maar liefst 300 millimeter.

Vorig jaar augustus was het in heel het land veel warmer dan normaal. Beeld KNMI

Geen verrassing: de zon scheen vorige zomer uitbundig. In De Bilt waren in juni 282 zonuren, in juli 258 en in augustus 289. Die laatste maand was voor zonaanbidders een walhalla. In De Bilt werd het in augustus elke dag meer dan 20 graden, iets wat nog nooit was voorgekomen. Van die 31 ‘warme dagen’ waren er vijftien zomers (meer dan 25 graden) en zeven tropisch (boven de 30 graden).

Wie de zomer van 2022 onthouden heeft als de maat der dingen, komt nu dus van een koude kermis thuis.

Het is de laatste zomers toch sowieso meestal warm en droog?

Ja. Sinds 2019 was het eigenlijk alleen in 2021 koeler en natter dan gemiddeld. Verder sneuvelden er vooral weerrecords. Met de warmste zomerdag aller tijden in 2019 (Gilze en Rijen, 40,7 graden), acht tropische dagen op rij in De Bilt in 2020 en 99 warme dagen aan een stuk in het Limburgse Arcen in 2022.

In augustus 2020 kwam de temperatuur in De Bilt acht dagen achter elkaar boven de 30 graden uit. Beeld KNMI

We zijn het door de regen en milde temperaturen waarmee we nu te maken hebben al bijna vergeten, maar ook in juni werden diverse weerrecords verbroken. Het was met 19,4 graden gemiddeld de warmste juni ooit sinds het begin van de metingen in 1901. En het gemiddeld aantal zonuren van 328 was absurd hoog, normaal zijn dat er in juni 214.

Weerinstituut KNMI vergelijkt onze huidige zomers steeds met het ‘langjarig gemiddelde’ tussen 1991 en 2020. Hoe zag die gemiddelde Nederlandse zomer er eigenlijk uit?

Die was dus natter en wat koeler dan wat we de laatste jaren vaak meemaken. Juli is normaal de warmste maand met het hoogste aantal zonuren. Juni is meestal wat minder heet, maar in die maand valt er gemiddeld ook minder regen. De meeste neerslag valt opgeteld in augustus.

De zonuren in De Bilt in juli 2023. Beeld KNMI

Als je de drie zomermaanden juni, juli en augustus bij elkaar optelt, kom je gemiddeld uit op 227 millimeter regen. Die hoeveelheid werd de laatste vijf jaar alleen in 2021 gehaald: 245. Dit jaar zitten we ondanks al onze frustratie over de verregende zomer pas op 122 millimeter. Al komt daar gezien de voorspellingen voor de komende week nog heel wat bij.

Het totaal aantal zonuren in een gemiddelde zomer is 639. Dát aantal halen we de laatste jaren meestal dan weer wel, met de 829 uren zonneschijn van vorig jaar als grote uitschieter. En, geloof het of niet, ook de afgelopen twee maanden zitten we al op 541 zonuren.

Conclusie?

Het regent nogal veel, daar kunnen we niet omheen. Maar afgezien daarvan is deze zomer (nog) niet natter dan het gemiddelde, is-ie ietsje warmer en hebben we zelfs over het aantal zonuren weinig te klagen. Hooguit kun je zeggen dat de zonneschijn deze zomer wat te vroeg gepiekt heeft. En da’s mooi pech hebben.