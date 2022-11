Regels voor bijstand versoepeld: tot 1200 euro aan giften

Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil dat met nieuwe aanpassingen ‘niet regels, maar de mens’ centraal komt te staan. Beeld ANP / ANP

Het wordt daarnaast makkelijker om vanuit de bijstand aan het werk te gaan en er komen ruimere mogelijkheden voor het geven van mantelzorg. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil dat met deze aanpassingen ‘niet regels, maar de mens’ centraal komt te staan.

“Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen,” aldus Schouten. “Het liefst via werk. Voor wie dat niet mogelijk is, moet er een goed vangnet zijn.” De bewindsvrouw stelde eerder al vast dat de Participatiewet zo’n vangnet biedt, maar dat de strenge regels in de praktijk niet altijd uitpakken zoals ze zijn bedoeld.

Zo worden mensen nu al gauw gestraft als zij bijvoorbeeld van familie of buren af en toe een tas boodschappen krijgen, of hulp bij het betalen van de huur. Deze ‘boete op compassie’ moet verdwijnen, vindt Schouten.

Mantelzorgers

In de versoepelde regels komt volgens de minister ook de ‘onschatbare waarde van mantelzorgers’ tot uitdrukking. Wie van de bijstand leeft en niet kan werken hoeft niet langer toestemming te vragen om voor bijvoorbeeld een ziek familielid te zorgen.

De Tweede Kamer bespreekt de voorstellen van Schouten op 14 december. Het is de bedoeling dat de maatregelen ingaan in juli 2024.

Boodschappen

In 2020 ontstond er discussie in de Tweede Kamer, over een conflict rond een vrouw met een bijstandsuitkering uit de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland). Zij moest ruim 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De vrouw schond volgens de gemeente de inlichtingenplicht door dit niet te melden.

De rechter verlaagde de vordering op de vrouw uiteindelijk in hoger beroep: ze moest alsnog 2835 euro betalen.