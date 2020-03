Regels begrafenissen aangescherpt: maximaal 30 gasten en anderhalve meter afstand

Vanwege het coronavirus zijn maximaal dertig mensen welkom op een uitvaart. Beeld AFP

Ook wordt nabestaanden verplicht anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Het schudden van handen of een bemoedigende knuffel geven tijdens het condoleren van nabestaanden was volgens de richtlijnen al langer niet toegestaan. Die regels zijn nu aangescherpt.

Eerder op maandag werd bovendien nog gemeld dat enkel ‘eerstegraads familieleden’ welkom zouden zijn op een uitvaart. Die regel zou nabestaanden voor moeilijke keuzes hebben geplaatst. Zo horen kleinkinderen niet bij de eerstegraads familieleden.

De maatregel is maandag in de loop van de dag echter ingetrokken. De familie mag nu bepalen wie er komen, zolang het aantal gasten niet hoger ligt dan dertig.

Vanaf dinsdag nieuw beleid

De uitvaarten die voor maandag gepland zijn, gaan gewoon door volgens de regels van vorige week, waarbij gesteld werd dat niet meer dan 100 personen aanwezig mochten zijn. Vanaf dinsdag ziet het afscheid er anders uit. Dan geldt dat uitvaartplechtigheden bij uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen nog mogen worden bijgewoond door maximaal dertig gasten.

Daarnaast wordt van de aanwezigen gevraagd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te nemen. Nabestaanden met vragen over de uitvaart van hun dierbare wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met hun uitvaartorganisatie.

De regels rondom het begraven van een persoon die is overleden aan het coronavirus, zijn niet gewijzigd. Bij die uitvaarten geldt ook dat er slechts plek is voor enkele familieleden om de dienst bij te wonen. Ook wordt geadviseerd de overleden persoon met het coronavirus niet nog een kus of knuffel te geven.

Uitvaartondernemers kunnen op de website van de BGNU terecht voor vragen rond uitvaarten die tot 31 maart worden georganiseerd.