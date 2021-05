Reeks van zaken tegen CO2-vervuilers in de maak

Milieudefensie-directeur Donald Pols staat juichend met de uitspraak in zijn handen. Hij wil snel in gesprek met andere grote CO2-vervuilers. Beeld AP

Dat zegt Donald Pols, de directeur van Milieudefensie. Woensdag kreeg zijn bescheiden organisatie het machtige Shell op de knieën. De rechter draagt het olieconcern op om de CO 2 -uitstoot in nog geen tien jaar bijna te halveren. In 2030 moet er een reductie zijn van 45 procent ten opzichte van 2019.

De strategie om meer bedrijven zover te krijgen wordt komende tijd uitgewerkt. “We oriënteren ons nu. Hoe kunnen we dit succes repliceren voor de rest van Nederland? We kijken bijvoorbeeld naar het ecosysteem rond Shell. Als wij die bedrijven ook aanspreken met dezelfde doelstelling, dan kunnen ze met Shell samenwerken om heel grote duurzame projecten te realiseren. Tata Steel bijvoorbeeld. Een enorme gebruiker. Als Tata en Shell samen een waterstofcentrale oprichten, dan hebben niet alleen die twee bedrijven er voordeel van, maar kan heel Nederland zo de economie verduurzamen. Ook bij Chemelot, de chemische industrie in Limburg kan dat zo.”

“Een tweede denkrichting is om te kijken naar de tien grootste CO 2 -vervuilers van Nederland en die bedrijven te benaderen.” Ondernemingen als Tata Steel, Chemelot, elektriciteitsproducenten als Engie, RWE, Eneco en Vattenfall, DOW Benelux, kunstmestmaker Yara Sluiskil, de BP-raffinaderij in Rotterdam, Air Liquide, Zeeland Refinery en Akzo Nobel kunnen een brief van Pols verwachten waarin wordt gevraagd om in actie te komen.

Geen dreigement

Het worden geen vrijblijvende voorstellen. Wie niet luistert moet maar voelen. “Ik wil geen dreigement op tafel hebben, maar met de uitspraak van de rechter hebben we wel een machtsmiddel waardoor een bedrijf iets gemakkelijker naar ons gaat luisteren. Het heeft onze voorkeur om niet naar de rechter te gaan. De klimaatcrisis is zo urgent dat we niet de tijd hebben voor langdurige juridische procedures. De zaak tegen Shell heeft twee jaar geduurd. Een goed gesprek heeft altijd onze voorkeur boven de juridische weg, al helpt de uitspraak in de Shell zaak ons natuurlijk wel bij de gesprekken die we zullen voeren in de bestuurskamers van de bedrijven.”

“De derde optie is om te kijken naar de sectoren waarin Nederland tot de top behoort. De landbouw bijvoorbeeld. We zitten in de top drie van grootste exporteurs van landbouwproducten ter wereld. Als je in die sector een bedrijf weet om te krijgen, dan heb je niet alleen impact in Nederland, maar dan kun je impact op de wereld hebben.”

Pols heeft haast. “De kans dat we nog voor het eind van het jaar deze Shelluitspraak een vervolg geven in andere sectoren is zeer groot.”

Zusterorganisaties

Milieudefensie exporteert de overwinning op Shell ook naar andere landen. Alle voorbereidende documenten zijn vertaald in juridisch Engels en gedeeld met zusterorganisaties. “Die stukken kunnen zo gebruikt worden. We zijn een hele trits aan vergelijkbare zaken aan het voorbereiden, over heel de wereld. In Frankrijk is Les Amis de la Terre al een procedure gestart tegen oliemaatschappij Total. Zij baseren hun zaak voor honderd procent op onze informatie en ervaring.”