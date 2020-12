Reddingsbrigade: neem dit jaar geen nieuwjaarsduik

Vanwege de coronapandemie zijn alle georganiseerde nieuwjaarsduiken dit jaar afgelast. Beeld BELGA

Volgens de Reddingsbrigade kan een ‘wilde’ nieuwjaarsduik vanwege het koude zeewater ‘levensgevaarlijk’ zijn. Water dat kouder is dan 15 graden Celsius kan leiden tot onderkoeling en kramp. Momenteel ligt de watertemperatuur rond de zeven graden Celsius.

Hoewel er preventief geen lifeguards en hulpverleners aanwezig zullen zijn, komen die wel in actie als dat toch nodig blijkt. Door alsnog de zee in te duiken met nieuwjaar, worden die onnodig in gevaar gebracht, benadrukt de Reddingsbrigade.

Nieuwjaarsduik uit blik

Wie het nieuwe jaar alsnog wil inluiden met een koude scheut zeewater, kan meedoen aan de ‘thuisduik’ uit blik. De liefhebber krijgt een soepblik met Noordzeewater, om 2020 van zich af te spoelen.