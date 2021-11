Red Team stopt ermee: ‘Zorg is nu echt stuk, kabinet heeft zich vastgedraaid’

Verplegend personeel bij een coronapatiënt. Beeld ANP

De onafhankelijke corona-adviesclub zegt in een statement op Twitter niets meer bij te kunnen dragen aan het coronabeleid. Dat zou meer gebaseerd zijn op ‘gezichtsverlies en beeldvorming’ dan op het daadwerkelijk bestrijden van het virus.

Het Red Team, een groep experts uit diverse beroepsvelden, voorzag sinds medio vorig jaar het kabinet gevraagd en ongevraagd van adviezen over de bestrijding van de coronacrisis. Keer op keer voorspelde het Red Team in een vroegtijdig stadium nieuwe coronagolven en koppelde daar maatregelen aan. Die werden in de meeste gevallen echter genegeerd. ‘Niet anticiperen op dat wat voorspelbaar is en niet leren van de ervaring die we hebben opgedaan, is de slechtst denkbare keuze,’ zegt het Red Team nu in een verklaring.

Prominent lid van het het Red Team was onder meer arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse CWZ. Hij pleitte enkele weken geleden bijvoorbeeld al voor de herinvoering van de mondkapjesplicht, iets waar het kabinet dinsdag pas een besluit over neemt.

Opnieuw kleuren de coronakaarten dieprood en neemt de crisis in omvang toe. In vele opzichten staan we, qua onzekerheid, weer op een vergelijkbaar punt als in maart 2020.



Er lijkt geen beroerder moment om afscheid te nemen. En toch doen we dat👇https://t.co/mgTgftZmjF pic.twitter.com/ztgvJUy98j — Red Team C19NL (@C19RedTeam) 1 november 2021

‘Wij blijven bij onze visie en ons standpunt: snel, krachtig en dus ook kort ingrijpen, voorkomt schade aan de maatschappij, gezondheidsschade en spaart mensenlevens.’ Maar dat is aan dovemansoren gericht, constateert het expertteam. Dinsdag zal het kabinet, wederom veel te laat in de ogen van het Red Team, weer nieuwe coronamaatregelen afkondigen. ‘Wie steeds opnieuw dezelfde fouten maakt, heeft er niet genoeg van geleerd.’

Het Red Team verwijt het kabinet dat het wegloopt voor het maken van moeilijke, impopulaire keuzes. De keuzes die het kabinet nu maakt, zijn puur politiek, iets waar het Red Team niks mee kan en wil. Daarbij wil het team ruimte maken voor andere kritische geluiden, die steeds meer de kop op steken.