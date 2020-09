Recordaantal vrouwen aan de top: ‘Het werkt niet als iedereen hetero, 50 jaar, wit en man is’

Actievoerders op de Women's March in Amsterdam, afgelopen maart. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hoogleraar Mijntje Lückerath (51) staat zelf ook een beetje te kijken van de resultaten. Jarenlang verzuchtte ze dat er geen enkel schot zat in de zaak en nu is voor het tweede jaar op rij het aantal vrouwen in de bestuurskamers van beursondernemingen gestegen.

Volgens de Female Board Index, die dit jaar voor de dertiende keer verschijnt, zijn er van de 39 nieuwe bestuurders die sinds vorig jaar september zijn benoemd elf vrouw, wat neerkomt op 28,2 procent van alle bestuursbenoemingen. Dat is een recordaantal. Vorig jaar was ook al sprake van een stijging, maar die bleef toen net onder de 25 procent steken.

Directiekamers

Omgerekend is nu 12,4 procent van de 225 directeuren een vrouw. Vorig jaar was dat 8,5 procent en het jaar daarvoor zelfs maar 5,7 procent. Hoewel het aantal vrouwelijke leiders – 28 van de in totaal 225 bestuurders – nog altijd ver onder het streefgetal van 30 procent ligt, is Lückerath positief. “Nadat we jarenlang een stijgende lijn zagen bij commissarissen, is er sinds vorig jaar ook echt een stijgende lijn in de directiekamers te zien,” stelt ze verheugd vast. “Het is geen eenmalige toename gebleken.”

Dat neemt niet weg dat het overgrote deel, namelijk 70 van de 94 beursondernemingen geen enkele vrouw in de raad van bestuur heeft. Bij die bedrijven werden wel 17 nieuwe mannelijke bestuurders benoemd. Onder andere Aegon, ASMI, BAM en JDE Peets namen een man aan in een reeds all-male board.

Bij de commissarissen ligt het aandeel vrouwen wel stevig op koers. Van alle 85 nieuw benoemde commissarissen waren er dit jaar 36 vrouw. Dat is met 42,4 procent wederom meer dan vorig jaar (37,5 procent). Van de 501 commissarissen bij de 94 ondernemingen zijn nu 148 vrouw, ofwel 29,5 procent.

Quotum

Volgens de index van Lückerath voldoen 51 beursbedrijven aan het quotum van 33 procent vrouwelijke commissarissen. De 43 ondernemingen die daar niet aan voldoen moeten gezamenlijk nog 54 vrouwen benoemen. Het kabinet nam vorig jaar het SER-advies over voor een wettelijk quotum. Die wet wordt volgend jaar van kracht.

Lückerath verwacht dat het aantal vrouwen aan de top vanaf nu alleen maar zal blijven stijgen. ,,Als de lijn doorzet zoals in de voorgaande twee jaren dan wordt de doelstelling van gemiddeld 30 procent vrouwelijke bestuurders in alle ondernemingen al over vijf jaar gehaald”, stelt ze optimistisch vast.

Hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers (r) met Prinses Maxima op de Nyenrode-universiteit in Breukelen in 2011. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Bent u blij met de resultaten?

“Ik heb jaren gehad dat ik de lijst liever niet wilde publiceren, omdat het aantal benoemingen van vrouwen zo achterbleef. Vijf jaar achtereen daalde het aantal topvrouwen alleen maar en als het steeg was het minimaal. Ik raakte er moedeloos van. Nu zit er dan eindelijk schot in de zaak. Sinds vorig jaar is er een trendbreuk en dit jaar weer. En die trendbreuk valt niet meer om te draaien.”

Waarom denkt u dat?

“Nou, eerst een disclaimer. We hebben de afgelopen twee jaar heel weinig vertrekkende vrouwelijke bestuurders gehad. Al zou dat aantal de komende jaren toenemen, dan nog zie je dat er iets is veranderd bij grote beursgenoteerde ondernemingen. Het onderwerp staat op de agenda van de top van het bedrijfsleven.”

Hoe komt dat zo?

“Het is net als met roken. Op een gegeven moment is het niet meer van deze tijd. Bedrijven zonder vrouwelijke bestuurders beginnen zich te generen. En bedrijven die er wel werk van maken, en misschien ben ik bevooroordeeld hoor, zijn leukere bedrijven. Ze staan veel meer midden in de maatschappij. Dat zijn bedrijven waar jongeren willen werken.”

Waarom is het zo belangrijk dat er meer vrouwen in bestuursfuncties komen?

“Ik geloof sterk in diversiteit. Het komt de besluitvorming ten goede, bedrijven worden inclusiever en vrouwen zorgen voor andere perspectieven. Als je dezelfde typen mensen, met dezelfde achtergrond en dezelfde opleiding bij elkaar zet, dan ontstaat groepsdenken en dat brengt het risico op vooringenomenheid met zich mee. Bedrijven zien dat steeds meer in.”

U gaat ervan uit dat de trend van meer vrouwen aan de top aanhoudt, maar zou corona geen rem op het aantal nieuwe benoemingen kunnen zetten?

“Het kan zijn dat bedrijven door de coronacrisis pas op de plaats gaan maken met bestuurswisselingen. Dat kan invloed hebben op de cijfers, aangezien het aandeel vrouwen alleen kan toenemen wanneer bestuurders vertrekken. Maar ik denk dat het te vroeg is om daar iets over te zeggen.”

U klinkt positief, maar ondertussen zijn er van de 94 beursondernemingen nog altijd 70 bedrijven zonder een enkele vrouwelijke bestuurder. Is dat niet verontrustend?

“Ik vind dat heel verontrustend. Vooral ook omdat het zolang duurt. Maar ik denk dat het grootste deel van de 70 ondernemingen die nu nog geen vrouwelijke bestuurder heeft, zich zal aanpassen. En dan is er een groep bedrijven die het totaal niet interesseert maar dat worden dinosaurussen.”

Volgend jaar wordt een wettelijk quotum van kracht en moeten raden van commissarissen op termijn voor een derde uit vrouwen bestaan. Hadden we niet beter een quotum voor bestuurders kunnen invoeren?

“Ik vind van niet. Ik denk dat de druk van aandeelhouders veel meer waard is. Vorig jaar heeft de belangenbehartiger van grote beleggers, Eumedion, diversiteit tot speerpunt in het aandeelhoudersseizoen gemaakt en ik denk dat dit een belangrijke verklaring is voor de stijging van het aandeel vrouwen vorig jaar en dit jaar. Je wilt als bedrijf geen discussie op je aandeelhoudersvergadering over benoemingen.”

U bent geen voorstander van een quotum?

“Ik geloof in de druk van aandeelhouders, consumenten en werknemers. Misschien moeten we meer aan naming and shaming doen, zodat mensen zich schamen voor hun eigen bedrijf. Overigens, ik laat mij niet graag uit over een quotum. Ik heb het gevoel dat ik mensen die strijden voor hetzelfde doel als ik, afval. Wat mij stoort is dat mensen dan automatisch aannemen dat ik tegen ben, omdat vrouwen dan als excuustruus worden neergezet. Daar gaat het mij helemaal niet om. Ik ben gewoon tegen te veel wetgeving.”

Waarom bent u ooit begonnen met deze lijst?

“Ik ben begonnen in 2008. In die tijd waren er al heftige discussies over dit onderwerp. Ik was ooit bij een SER-bijeenkomst waar een man uitlegde waarom hij tegen een quotum was en werd weggehoond. Toen zong het percentage van 5 procent vrouwelijke bestuurders rond, maar niemand wist het precies. Dat deed mij besluiten om de cijfers te verzamelen.”

Ik las ergens dat u met de index begonnen was om het mannenbolwerk te doorbreken.

,”Ik denk niet dat ik dat zo zou hebben gezegd. Ik vind zo’n term als old boys network vervelend. Ik geloof niet dat mensen bewust bezig zijn om anderen tegen te werken. Veel van ons gedrag is onbewust en met de ranglijst hoop ik mensen daar iets bewuster van te maken.”

Blijft u de Female Board Index nog wel een tijdje maken?

“Eigenlijk is er elk jaar wel een moment dat ik twijfel. Maar dit keer ben ik echt enthousiast. Deze trendbreuk doet mij veel plezier. Hoewel het een stevige klus is om alle informatie bij elkaar te krijgen, denk ik dat ik het nog wel even blijf doen. Het is mooi om te zien dat bedrijven de ranglijst gebruiken om te laten zien hoe goed ze bezig zijn. Dat is wat ik belangrijk vind: anderen inspireren.”