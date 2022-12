Recordaantal scholen viert Paarse Vrijdag voor lhbtq-acceptatie: ‘Educatie is alles’

Paarse Vrijdag op Cartesius Lyceum in 2018. Beeld Van Nerum Tammy

Paarse Vrijdag, een jaarlijkse actiedag waarop scholieren op hun school aandacht vragen voor de acceptatie en veiligheid van lhbtq’s, vindt dit jaar voor de dertiende keer plaats. Deze dag, vol activiteiten en voorlichting, wordt georganiseerd door een zogenaamde Gender and Sexuality Alliance (GSA), een lokale groep scholieren die zich het hele jaar hardmaakt voor lhbtq-acceptatie op hun school. Volgens het COC heeft zo’n 80 procent van de Nederlandse middelbare scholen een GSA. Landelijk doet een recordaantal van 3000 scholen mee. In Amsterdam gaat het om 124 basisscholen en 59 middelbare scholen en MBO-locaties.

Zo ook middelbare school Alasca in Zeeburg, waar scholieren en GSA-leden Lana (16), Jaiden (16), Janne (16) en Amber (17) al een maand geleden begonnen met de organisatie van Paarse Vrijdag. “We hebben versieringen opgehangen, er staat een paarse boog, de trap is in regenboogkleuren gekleurd en er is een uitreiking voor de beste, paarse outfit,” vertelt Lana.

De scholieren hebben voor docenten een presentatie voorbereid. “Die gaat over wat Paarse Vrijdag is, waarom het zo belangrijk is en hoe het ervoor staat met lhbtq-rechten in Nederland,” zegt Janne. “En ook over wat je zelf kunt doen. Hoe ga je bijvoorbeeld correct om met non-binaire voornaamwoorden?” Het viertal geeft ook tips, zoals ingrijpen als iemand met ‘homo’ scheldt.

Onzekere jongens

Volgens de GSA van de school in Zeeburg valt er qua lhbtq-acceptatie nog een wereld te winnen. Lana is meerdere keren geïntimideerd op straat. “Ik hoor nog heel vaak homofobische en transfobische opmerkingen,” zegt Janne. En nog lang niet alle lhbtq-jongeren kunnen op acceptatie van hun ouders rekenen, weet Jaiden uit ervaring. “Dat heeft impact op je mentale gezondheid.”

Reacties op Paarse Vrijdag zijn niet alleen maar positief. Enkele posters op de school werden omlaag gehaald, flyers werden doorgescheurd. “Sommige kinderen willen niet onder onze paarse boog doorlopen, die lopen er steeds omheen. Dat vind ik zó raar, zo kinderachtig,” zegt Janne. Lana blijft er nuchter onder: “Het is gewoon stoerdoenerij. Vaak zijn het groepjes jongens die elkaar ophitsen. Ze zijn zelf heel onzeker. Ik heb zoiets van: dat is hun probleem.”

De oplossing? Educatie is alles, zeggen de scholieren in koor. “Hoe meer je erover praat op school, hoe meer je het normaliseert,” zegt Amber. “En ik denk ook dat de overheid hierin een rol speelt, want sommige dingen veranderen gewoon niet tenzij je het verplicht.”

Jezelf zijn

Paarse Vrijdag is niet alleen bedoeld om anderen voor te lichten: de leerlingen willen er met de actiedag vooral voor zorgen dat jongeren zichzelf kunnen zijn. Amber: “Ik weet dat ik op meisjes val, maar alléén op meisjes? Dat weet ik niet zeker. Ik heb geaccepteerd dat ik dat niet hoef te weten. Dat was moeilijker geweest als ik geen queer mensen om me heen had.”

De 16-jarige Lana, die non-binair is, miste vroeger een rolmodel. “Dat willen we hiermee bieden. Vorig jaar kwam er bijvoorbeeld een nieuwe brugklasser naar de GSA. Dat vond ik zo cool, dat had ik echt niet gedurfd op die leeftijd.”

De groep vraagt ook specifiek aandacht voor trans jongeren en diens problemen, bijvoorbeeld in de transzorg. Lana staat al ruim een jaar op een wachtlijst, en heeft geen idee hoe lang het nog gaat duren. “Ik kan nog wel even wachten, maar sommige jongeren hebben er al héél lang over gedaan om uit de kast te komen. Dan moet je je ouders overtuigen en dan moet je nog zó lang wachten. Dat kan gewoon gevaarlijk zijn.”

Ze zijn blij dat de school hun acties steunt, maar het liefst zouden ze zien dat het initiatief nog meer van de docenten en schoolleiding komt. Lana: “Dan hoeven wij niet zo hard te vechten.”

Discussie Ook andere scholen kleuren vrijdag paars. Zo laat het Calandlyceum in Osdorp weten dat GSA-leden de hal hebben versierd, de film The Happiest Season wordt gedraaid en de school heeft de Paarse Vrijdagkrant besteld voor alle leerlingen. De reacties zijn wisselend: de één trekt posters weg of zegt ‘vervelende dingen’ tegen leerlingen die paars dragen, de ander stelt juist veel vragen. Scheikundedocent Nikè Bon: “We merken dat nu we aandacht besteden aan Paarse Vrijdag, meer leerlingen zich veilig voelen om uit de kast te komen. Dus het vervult zeker zijn functie als gespreksstarter.” Het Damstede Lyceum in Noord vierde Paarse Vrijdag al op donderdag, om praktische redenen. Leerlingen droegen paars en docenten besteedden op verschillende manieren aandacht aan het thema, zegt rector Aart van der Want. “Bij biologie kregen ze bijvoorbeeld een les over seksuele diversiteit in het dierenrijk.” De rector vevolgt: “Wat wij nastreven is dat we erover praten, en dat we de vrijheid vieren om te zijn wie je bent.”

