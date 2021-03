Recordaantal ondernemers stopt ermee in coronajaar

Beeld ANP

Vooral in de horeca stopten veel ondernemers ermee, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo sloten 470 restauranthouders de deuren, ongeveer 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook gaven 450 cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons en andere eetkramen het op.

Het aantal bedrijfsopheffingen nam vooral in het derde en vierde kwartaal een vlucht. Mogelijk heeft dat te maken met de gedeeltelijke lockdown die het kabinet halverwege oktober afkondigde voor de horeca.

Behalve in de horeca staakten ook meer reclame- en communicatiebureaus en webwinkels hun handel. Volgens de CBS-cijfers zijn de stoppers vooral eenmanszaken en zzp’ers (bijna 89 procent). Zo’n 10 procent van de bedrijven die afhaakten, had 2 tot 10 werknemers in dienst en minder dan 1 procent had 10 tot 250 mensen op de loonlijst staan.

Zelf stoppen

“Een beslissing om te stoppen kan voor een eenmanszaak makkelijker zijn dan voor een bedrijf met vijfduizend man in dienst,” zegt onderzoekster en woordvoerster Marjolijn Jaarsma van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door zelf te stoppen kan de kleine ondernemer zwaarder financieel leed voorkomen: bij een faillissement draaien eigenaren van eenmanszaken zelf op voor de schulden, dit in tegenstelling tot een ondernemer die een besloten vennootschap heeft. Ondanks de forse stijging van het aantal bedrijfsopheffingen heeft het CBS een positieve noot. Jaarsma: “Er zijn vorig jaar nog altijd meer bedrijven begonnen dan gestopt.” In 2020 startten circa 280.000 ondernemingen.

Het CBS meldde eerder al dat vorig jaar slechts 2703 bedrijven over de kop gingen, dat was 16 procent minder dan een jaar eerder. “Die 2703 bedrijven tellen uiteraard niet mee met die 140.000 ondernemingen die zijn gestopt. En het aantal faillissementen van 2703 is overigens exclusief eenmanszaken. Inclusief eenmanszaken zijn er slechts 3178 failliet gegaan. Nog steeds 16 procent minder dan in 2019,” aldus Jaarsma.

Eind vorig jaar bleek het aantal bedrijfsopheffingen in Amsterdam al fors te zijn gestegen, terwijl het aantal faillissementen mede daardoor historisch laag blijft. Ook worden er veel minde rnieuwe bedrijven gestart.