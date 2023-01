Recordaantal niet-afgesloten zorgcontracten: ‘Risico dat verzekerden deel zelf moeten betalen’

Een recordaantal zorgverleners heeft de contracten met zorgverzekeraars nog niet rond. Beeld Getty Images

Patiënten die zouden willen wisselen van zorgverzekeraar, hadden hun zorgverzekering voor de jaarwisseling moeten opzeggen, maar weten nog steeds niet welke ziekenhuizen, revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra contracten met – welke – verzekeraars krijgen. Een recordaantal zorgverleners heeft de contracten met zorgverzekeraars namelijk niet rond.

Ter illustratie: alleen al voor de ziekenhuiszorg is zorgverzekeraar VGZ nog over 62 van de 108 contracten in onderhandeling, Zilveren Kruis moet nog met 23 locaties afspraken maken, CZ onderhandelt over 92 contracten en bij Menzis staat die teller op 49. In 2020 waren bij Menzis, Zilveren Kruis en VGZ bijna alle afspraken op 1 januari rond. Alleen CZ was toen nog met 34 van de 72 ziekenhuizen in onderhandeling. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl.

‘Extreem jaar’

Zorgverzekeraars zeggen alle ziekenhuiszorg door te betalen. Maar het is voor patiënten vooral onzeker of ze bij alle revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra terechtkunnen voor een behandeling. Als er geen contract komt tussen een centrum en de verzekeraar van de patiënt, draait die patiënt zelf op voor een deel van de rekening. Directeur Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW ziet dat de onderhandelingen jaarlijks ingewikkelder worden. “Maar dit jaar is het extreem,” stelt hij.

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en revalidatiecentra, hebben veel hogere kosten door de inflatie, energieprijzen en hogere salarissen. Ziekenhuizen lieten onderzoek doen, waaruit bleek dat 90 procent ervan rode cijfers zal schrijven als er niets gebeurt. Van de revalidatiecentra komt de helft dit jaar in financiële problemen.

Revalidatiecentra zeggen nog geen enkel contract te hebben. “Er is een groot gat tussen wat revalidatiecentra nodig hebben en wat de zorgverzekeraars bieden,” constateert Henri Plagge, bestuurslid van branchevereniging Revalidatie Nederland. Normaliter zijn de afspraken met de zorgverzekeraars voor de jaarwisseling rond, vult Ronald Spanjers, bestuurder van revalidatiecentrum Roessingh in Enschede, aan. “Dit is een unieke situatie. Onze kosten zijn met 10 tot 15 procent gestegen. Dat kunnen we niet opvangen.”

30 procent minder zorg

Ook sommige zelfstandige behandelcentra hebben moeite de contracten rond te krijgen. Park Medisch Centrum bijvoorbeeld, verwacht er met VGZ niet uit te zullen komen. “Die zorgverzekeraar biedt een contract voor 30 procent minder zorg dan we in 2022 leverden, omdat VGZ denkt dat de ziekenhuizen de wachtlijsten gaan wegwerken,” vertelt directeur Hiëron Marée.

Zonder contract krijgen verzekerden van VGZ de rekening rechtstreeks thuis gestuurd. Die moeten zij zelf declareren. Patiënten met een restitutiepolis krijgen dan alsnog de volledige vergoeding, maar mensen met een naturapolis hebben slechts recht op een percentage. “Dat lagere bedrag accepteren wij dan. Dat bedrag middelt zich uit. Maar het zorgt voor een enorme rompslomp voor patiënten, verzekeraars en ons.”

Ziekenhuis VieCuri in Venlo waarschuwt patiënten eveneens dat ze mogelijk de rekening thuis krijgen als ze bij CZ of Menzis zijn verzekerd. “Het zijn moeizame onderhandelingen,” bevestigt woordvoerder Liset Spreuwenberg. “Het ziekenhuis dient normaal gesproken de rekening van de patiënt rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Maar zonder contract met een verzekeraar is een ziekenhuis genoodzaakt de rekening rechtstreeks aan de patiënt te sturen.”

Ziekenhuiszorg

Volgens zorgverzekeraars zal het zo’n vaart niet lopen. Zij hebben gezegd de ziekenhuiszorg te blijven vergoeden. “Onze klanten kunnen ook in 2023 terecht in elk ziekenhuis. Deze belofte doen we mede omdat de onderhandelingen met ziekenhuizen niet afgerond waren voor het einde van het jaar en we onze klanten wel willen geruststellen,” reageert Marlies Verhoef, woordvoerder van Menzis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat alle behandelingen die in 2022 zijn gestart, vergoed blijven worden, ongeacht of er een contract ligt.

Wel adviseert vergelijkingssite Independer patiënten om goed te kijken of de contracten rond zijn, voordat ze ergens een behandeling laten starten. “Er bestaat een risico dat verzekerden een deel van de rekening zelf moeten betalen, omdat er geen contract is,” legt zorgexpert Bas Knopperts uit.

Gezondheidseconoom Xander Koolman maakt zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van zorg. ,,Zorgverzekeraars moeten zuinig inkopen. Dat kan op gespannen voet staan met de toegankelijkheid.” Koolman vergelijkt het met een autoverzekering. ,,Als jij in juni een deuk rijdt en je hoort dat er pas in januari geld is om de auto te maken, dan pik je dat niet. Je betaalt voor die verzekering, dus de verzekeraar moet leveren. Dat geldt ook voor een zorgverzekeraar. Maar in de zorg accepteren mensen die wachtlijsten wél en grijpt de toezichthouder, de NZa, nauwelijks in.”