Record: 89 partijen registreren naam voor Tweede Kamerverkiezingen

Partijvoorzitter Pieter Bogaardt tijdens de presentatie van de nieuwe politieke partij Lijst Henk Krol (LHK). Beeld ANP

Bij de partijen die de Kiesraad de afgelopen weken noteerden, zitten al bekende initiatieven als JA21, de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, maar ook Splinter, de partij van Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen en de Lijst Henk Krol. Maar ook partijen als de Partij Zonder Naam, de Kindpartij, de Partij voor Kinderbelangen, Oprecht, de Partij voor de Republiek en Blije Burgers hebben hun naam vastgelegd.

De kans dat alle 89 partijen op 17 maart op het stembiljet staan, is klein. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten de partijen op 1 februari, de zogeheten dag van kandidaatstelling, een kieslijst inleveren en een waarborgsom van 11.250 euro. Het record van partijen die ook écht meededen aan de verkiezingen staat op 28 en dat was in 1971, 1981, 1986 en 2017 het geval.

Handtekening

Ook moeten alle nieuwe partijen – die dus nog niet in de Tweede Kamer zitten – in alle twintig kieskringen per kieskring dertig ondersteuningsverklaringen verzamelen. Voor de twintigste kieskring, Bonaire, voldoen tien van zulke verklaringen, waarin mensen een handtekening zetten op een formulier waarmee ze verklaren de kandidatenlijst van de partij te ondersteunen.

Overigens is het registreren van een partijnaam niet verplicht. Een politieke partij kan op 1 februari een kandidatenlijst plus de overige vereiste documenten inleveren. Dan doet die partij mee met een lijst en een nummer, bijvoorbeeld Lijst 25.