Rechtszaak tegen ‘groene’ marketing van KLM begint

Volgens de eisers misleidt KLM consumenten door met ‘groene marketing’ de indruk te wekken dat je ‘kunt vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren’.

Fossielvrij NL stelt dat dit wereldwijd de eerste zaak in zijn soort is. De internationale milieuorganisatie ClientEarth steunt de zaak, net als 14.000 mensen die een petitie hebben ondertekend.

In de reclame-uitingen waar de zaak om draait, profileert KLM zich als een bedrijf dat verantwoord wil omgaan met de aarde. Fossielvrij NL vindt dat de invulling daarvan op meerdere punten in strijd is met Europese regels over eerlijke handel. Zo is de organisatie sceptisch over het nut van herbebossingsprojecten waar klanten van KLM een bijdrage aan kunnen leveren als ze een meerprijs betalen. Ook van het gebruik van alternatieve, schonere vliegtuigbrandstoffen door KLM is Fossielvrij NL niet onder de indruk, omdat het nog maar gaat om 0,6 procent van het totale brandstofverbruik.

Luchtfietserij

“KLM doet aan luchtfietserij, maar wij gaan die zeepbel doorprikken en hebben het volste vertrouwen in het oordeel van de rechter,” zegt de woordvoerster van Fossielvrij NL.

Op de eerste dag gaat het volgens Fossielvrij vooral nog om de vraag of de eisers ontvankelijk zijn.

KLM noemt de eigen klimaataanpak ‘zeer ambitieus’. Het bedrijf zegt ook ‘zeer zorgvuldig’ te kijken naar uitingen op dit gebied. ‘De negentien uitingen die in deze zaak centraal staan, gebruiken we niet meer. Wij blijven zoals gezegd kijken naar onze uitingen om te bepalen wat beter en nog transparanter kan,’ aldus KLM in een verklaring. Met Fossielvrij NL kon het bedrijf echter geen overeenstemming bereiken.

