Rechtszaak over excuses slavernijverleden dient donderdag

Premier Mark Rutte na afloop van een gesprek op het Catshuis over de excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Beeld ANP

De stichtingen eisen dat er op de genoemde datum nog geen excuses zullen worden gemaakt, zo werd eerder al bekend.

Advocate Joancy Breeveld bereidt het kort geding voor namens de stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en Herstel en Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit. Ook de stichting Keti Koti stapt naar de rechter.

Eerder werd al uitgelegd dat de organisaties zich vernederd voelen door de manier waarop de excuses door het kabinet zijn voorbereid. “Ze zijn in de allereerste plaats niet gekend in de besluitvorming. Het idee was opgewekt dat hun meningen en hun opvattingen en hun gevoelens zouden worden meegenomen in het proces.”

Hierbij wordt ook genoemd dat het “verwijtbaar” is dat het kabinet niet heeft gewacht op diverse onderzoeken die nog lopen, en het voorgenomen onderzoek van het koningshuis.

1 juli

Eind vorige maand lekte uit dat het kabinet van plan is om op 19 december excuses aan te gaan bieden. Dit leidde tot frustratie bij onder meer politici, activisten, organisaties en anderen die daar meer bij betrokken hadden willen worden. Zo is het op 1 juli precies 160 jaar geleden dat de slavernij formeel werd afgeschaft. Die datum is voor velen van groot symbolisch belang, 19 december is dat niet.

Premier Mark Rutte heeft het aanbieden van de excuses op 19 december overigens niet bevestigd. Hij zei eerder als reactie op vragen alleen dat 19 december “een betekenisvol moment” wordt.