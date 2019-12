Rechtszaak: is Picnic een supermarkt of een techbedrijf?

Dinsdagochtend doet de rechter uitspraak in de zaak tussen FNV en websuper Picnic. Beeld ANP - Lex van Lieshout

De 3000 werknemers zijn volgens de bond de klos.

Picnic, opgezet in 2015, is niet direct verbonden aan een bakstenen supermarkt, zoals concurrenten AH.nl en Jumbo.nl dat wel zijn. Het bedrijf is alleen online actief. Topman Michiel Muller houdt vol dat zijn bedrijf niet onder de in zijn ogen achterhaalde cao voor de supermarkten valt, maar een e-commercebedrijf of logistiek dienstverlener is. Daarom zou Picnic vergeleken moeten worden met webwinkels als Bol of Coolblue en niet met Albert Heijn of Dirk van den Broek.

“FNV zegt eigenlijk tegen ons: stap terug naar 1970,” zei Muller vorig jaar tegen Het Parool. “We gaan niet volgens een vijftig jaar oude cao werken die niet van toepassing is op ons bedrijf. In de supermarktcao staat dat je zondag dubbel moet uitbetalen. Dat is toch niet meer van deze tijd. Dat leidt ertoe dat in supermarkten op zondag alleen 15- en 16-jarigen werken en het vaste personeel niet welkom is ,want dat is te duur. Is dat wat FNV wil?”

Dat geeft Picnic een voorsprong op de belangrijkste concurrenten. Pionier Albert Heijn en nummer drie Jumbo betalen hun medewerkers in de online-distributiecentra en de koeriers die de boodschappen aan de deur leveren ook volgens de supermarkt-cao. Daarom vragen die aanbieders hun klanten wel een bezorgvergoeding.

10 miljoen

Picnic strijkt volgens FNV jaarlijks tien miljoen euro op door zijn personeel niet volgens de supermarkt-cao te betalen. Alleen al in het vorig jaar februari geopende distributiecentrum van Picnic in Diemen zou personeel jaarlijks ruim twee miljoen euro mislopen, omdat ze per uur zo’n twee euro minder krijgen dan hun collega’s bij Albert Heijn of Jumbo. Ook het hoge aantal flexwerkers, ingehuurd via een uitzendbureau, steekt de bond.

Volgens FNV is de supermarkt-cao algemeen verbindend en moet Picnic zich er daarom verplicht aan houden. In de cao-voorwaarden wordt immers ook gesproken van een ‘virtuele inrichting’ waarmee webactiviteiten worden bedoeld.

Maar cao-gesprekken, altijd onder de dreiging van vakbondsacties, brachten de twee niet bij elkaar waarna FNV uiteindelijk naar de rechter stapte.

Picnic kondigde eerder aan te willen aanhaken bij de cao voor winkelbedrijven van branchevereniging Inretail en van daar uit te werken aan een arbeidsovereenkomst voor e-commercebedrijven, in de volle wetenschap dat die niet door FNV wordt gesteund. Daarvan is het tot op heden niet gekomen. Wel verhoogde Picnic dit voorjaar de lonen voor jongvolwassenen in zijn distributiecentrum al licht.

Onveilig

De twee bakkeleien al maanden. FNV kwam eind vorig jaar met een rapport vol aantijgingen dat Picnic zijn werknemers in distributiecentra een onveilige werkplek zou bieden, met afgeblokte nooduitgangen, bestelwagentjes met beknellingsgevaar en onrealistisch hoge werkdruk. Deze zomer verweet de bond Picnic dat het personeel dat zich hard maakte voor betere arbeidsvoorwaarden zou wegwerken.

Picnic voelt zich zwartgemaakt door vakbond FNV. De Amsterdamse internetsupermarkt ontkent met klem dat het personeel aan de kant schuift en zegt misstanden in zijn distributiecentra al lang te hebben beantwoord.