Rechters kiezen kant van omwonenden: krimp Schiphol met 40.000 vluchten toch toegestaan

Vlag uit bij omwonenden, luchtvaart is bang voor repercussies

“De vlag kan uit,” zegt Jan Boomhouwer van bewonersgroep RBV, die zich in de zaak aan de kant van het kabinet schaarde. “Het Hof is de eerste instantie die oordeelt dat omwonenden jarenlang in een illegale situatie hebben gezeten.”

Volgens Boomhouwer, ook een van de tien bewonersvertegenwoordigers in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), moet het lukken om krimp binnen twee maanden rond te krijgen.

“Stoom en kokend water zien we wel vaker bij Schiphol. Alle neuzen staan nu dezelfde kant op om dit goed te regelen, we komen niet van nul. Er ligt al het nodige vast. Dat moet lukken. En de luchtvaartmaatschappijen moeten nu eieren voor hun geld kiezen en hiermee aan de slag gaan.”

MRS kan nog niet zeggen of het op tijd een verplicht advies over tijdelijke krimp kan uitbrengen. “We moeten eerst weten waarop we reageren,” zegt onafhankelijk voorzitter Eddy van Hijum van de bewonersraad, die pas afgelopen weekend van start ging. “Het kabinet moet zich beraden op deze uitspraak en vervolgens met een voorstel komen. Op dit moment weten we niet waar we aan toe zijn.”

“We zullen ons best doen om op tijd te adviseren. Het is een forse opgave, met een organisatie in opbouw en een raad die er nog moet inkomen. We willen zorgvuldig adviseren en daarvoor eventueel extern advies inwinnen. Het wordt een forse, ingewikkelde opgave. Maar adel verplicht. Dat we moeten adviseren, staat in de wet.”

Zorgen over tegenmaatregelen

De luchtvaartmaatschappijen bestuderen het oordeel van het Hof, ook om te kijken of ze daartegen in cassatie gaan bij de Hoge Raad – wat de invoering van maatregelen niet zal opschorten.

“We nemen kennis van de uitspraak van het hof. We maken ons zorgen dat andere landen nu Nederlandse luchtvaartmaatschappijen beperkingen zullen opleggen,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging Barin, “als antwoord op de stap dat hun maatschappijen op Schiphol aan banden worden gelegd.” Eerder lieten onder meer de VS, Canada en China dat al doorschemeren.

“We roepen op tot een constructieve dialoog met alle partijen om in gezamenlijkheid tot een gezonde en duurzame toekomst van de luchtvaart te komen.”

KLM is teleurgesteld in de uitspraak. “De rechters geven niet concreet aan op welke wijze een experimenteerregeling toegepast kan worden. Het is daardoor op dit moment onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier deze uitspraak zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegbewegingen op Schiphol.”

“We blijven in samenspraak zoeken naar de beste manier om het aantal mensen terug te dringen dat hinder ondervindt van vliegtuiggeluid. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze maatregelen minder geluid en CO 2 kunnen realiseren mét behoud van het verbindingennetwerk.

‘Handhaafbare milieugrenzen’

“Wij kunnen ons vinden in de uitkomst en verwachten dat de Staat binnen twee maanden verdere duidelijkheid geeft over het aantal vluchten,” zegt een woordvoerder van Schiphol.

“Wij vinden vooral dat er zo snel mogelijk een nieuw luchthavenverkeersbesluit moet komen met duidelijke en handhaafbare milieugrenzen die alle betrokkenen duidelijkheid en perspectief geven.”

“Eerder dit jaar hebben we vergaande plannen bekendgemaakt, met onder meer een nachtsluiting, het weren van privéjets en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen. We gaan door met deze plannen.”