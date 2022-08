‘Rechterhand Taghi ‘hint’ vanuit cel op jacht op John van den Heuvel’

Rechtbanktekening van (VLNR) advocaat Mark Dunsbergen, Said Razzouki en advocaat Robert van 't Land tijdens de hervatting van het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Van den Heuvel krijgt al jarenlang de strengst mogelijke beveiliging. Saïd Razzouki werd begin 2020 opgepakt na een jarenlange klopjacht, maar ging na zijn arrestatie door met het bedreigen van de Telegraafverslaggever. De communicatie van liquidatieverdachte Razzouki stamt uit augustus 2020, een half jaar na zijn aanhouding. In berichten, toegeschreven aan het criminele kopstuk, zegt hij dat de journalist moet boeten. ‘Hij denkt dat hij nu veilig is.’

‘Paranoïde denkpatroon’

De directe aanleiding voor de bedreiging is het vermeende contact tussen Van den Heuvel en een criminele rivaal van Razzouki De crimineel wordt niet bij naam genoemd, maar hij zou onderdeel zijn van een samenwerking van criminele organisaties tegen Taghi.

Van den Heuvel zegt in een reactie: “Dit verbaast me niet. Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten in de Marengozaak ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Ik ben blij met een goede bescherming door de DKDB (de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, red.) maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten. Het is overigens compleet onzin dat ik met Nabil B. of met een ‘alliantie’ samenwerkte. Het geeft alleen maar het paranoïde en criminele denkpatroon van sommige criminelen aan.”

