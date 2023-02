Rechter vindt gebiedsverbod A12 voor drie van de acht klimaatactivisten onterecht

Beeld Jakob van Vliet

De vijf andere aangehouden activisten van Extinction Rebellion hebben dit gebiedsverbod wel terecht opgelegd gekregen, omdat zij eerder al opriepen tot andere blokkades van de snelweg die hebben plaatsgevonden.

De drie hadden de openbare orde nog niet verstoord op het moment dat het Openbaar Ministerie een gebiedsverbod oplegde voor het stukje van de A12 in Den Haag. De blokkade moest toen nog plaatsvinden. “Het gebiedsverbod kan daarom in hun geval niet in stand blijven,” aldus de raadkamer, die de zaak achter gesloten deuren behandelde.

“Bij de andere vijf activisten ligt dat anders, omdat zij ook al hadden opgeroepen tot eerdere blokkades, die al vóór het opleggen van het gebiedsverbod hadden plaatsgevonden.” Extinction Rebellion heeft de Utrechtsebaan nu vijf keer geblokkeerd. De activisten moeten voorlopig wegblijven bij de A12; ze kunnen dus niet meedoen aan de klimaatdemonstratie die daar gepland staat op 11 maart. Volgens de rechtbank is deze inbreuk op het demonstratierecht gerechtvaardigd, omdat dit in het belang is van de verkeersveiligheid.

Demonstratierecht

Het College voor de Rechten van de Mens stelde eerder juist dat het demonstratierecht ernstig onder druk stond door het aanhouden van klimaatactivisten voorafgaand aan de blokkade. “De overheid moet demonstraties faciliteren,” stelde het mensenrechtencollege eind januari. “Inzet van strafrechtelijke instrumenten om de organisatie van een demonstratie te verhinderen is een extreem zwaar middel dat niet makkelijk te rechtvaardigen valt.”

De rechtbank wijst er nu op dat de Utrechtsebaan een drukke en belangrijke verkeersader is, waar 70 kilometer per uur wordt gereden. “Een blokkade op die weg kan dus leiden tot verstorende en gevaarlijke situaties. Het belang om dat te voorkomen weegt in dit geval zwaarder dan het demonstratierecht.” Overigens vindt de rechtbank het disproportioneel dat de klimaatactivisten ook een gebiedsverbod hebben gekregen voor de straten in de directe omgeving van de A12 in Den Haag. Een blokkade zou daar ook voor enige overlast zorgen, maar naar verwachting is die minder ernstig, aldus de raadkamer. Daarom is het gebiedsverbod van de vijf klimaatactivisten nu bijgesteld naar enkel de Utrechtsebaan.

Advocaat teleurgesteld

Advocaat van Extinction Rebellion Willem Jebbink is erg teleurgesteld dat de rechter het gebiedsverbod voor vijf klimaatactivisten intact heeft gelaten. “Het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat een rechter oordeelt dat de officier van justitie het demonstratierecht zou mogen beperken,” stelt de advocaat. “Dit staat op gespannen voet met onze grondrechten.”

Volgens de grondwet mag een burgemeester een demonstratie wel beperken of verbieden. “Dus niet de officier van justitie,” zegt Jebbink. “We zijn daarom aan het onderzoeken of we een klacht indienen tegen Nederland bij het Europese hof.”

De klimaatactivisten hebben nog vier maanden de tijd om te bepalen of zij inderdaad een klacht indienen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Zevenhonderd arrestaties

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion had opgeroepen om eind januari de Utrechtsebaan te blokkeren, om daarmee te demonstreren tegen subsidies voor fossiele energie. Het stuk snelweg ligt tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer in. Het OM noemde de blokkade ‘gevaarlijk en ontwrichtend’. De acht activisten werden daarom enige tijd voor de demonstratie aangehouden en kregen een gebiedsverbod.

Veel andere demonstranten gingen op zaterdag 28 januari wel naar de A12. De Utrechtsebaan was die dag urenlang onbegaanbaar door het protest. Meer dan zevenhonderd mensen werden gearresteerd. Boven de tunnelbak stonden nog eens vele honderden mensen om hun steun te betuigen aan de activisten.