Rechter verwerpt klacht moslimgroepering tegen NCTV

De rechter in Den Haag verwierp maandag de eis dat de NCTV moet rectificeren en Muslim Rights Watch Nederland niet als zodanig mag aanduiden. De NCTV deed dat in een document bestemd voor de Tweede Kamer. Daarmee valt het onder de parlementaire onschendbaarheid en kan de rechter zich er niet in mengen, aldus de rechter.

Het was voor het eerst dat de NCTV voor de rechter werd gesleept wegens het aanmerken van een partij als een potentiële bedreiging. Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) is volgens eigen zeggen een ‘islamitische mensenrechtenorganisatie’ die fungeert als ‘waakhond’ voor de Nederlandse moslimgemeenschap. In het driejaarlijks verschijnende rapport Dreigingsbeeld Terrorisme, dat waarschuwt voor ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de Nederlandse veiligheid, omschrijft de NCTV de belangengroep als een organisatie van ‘politiek-salafistische aanjagers’. Zulke aanjagers verspreiden onverdraagzaam gedachtegoed, aldus de NCTV.

MRWN stelt dat het juist de democratische rechtsorde bevordert en verwijt de NCTV het criminaliseren van de organisatie en het plegen van karaktermoord. Het zou een ‘vergeldingsactie’ zijn voor het aan de kaak stellen van moslimdiscriminatie.

De rechter verwerpt ook een beroep op het Europees verdrag voor de rechten van de mens wegens het aantasten van de goede naam van MRWN. Daarvoor gaan de opmerkingen van de NCTV niet ver genoeg.

Schakel

Een van de twee MRWN-bestuurders is Youssef Arkhouch, die het NCTV beschouwt als een schakel in politiek-salafistische kringen. Hij duikt regelmatig op bij moskeeën met bedenkelijke reputatie. Zo was hij vorig jaar gastdocent in de Tawheedmoskee in Amsterdam, een van de oudste salafistische bolwerken in Nederland. Arkhouch gaf ook les en lezingen in de Al Amalmoskee in Hilversum, uitvalsbasis van de prediker Abou Hafs, die vorig jaar kortstondig vastzat vanwege nog lopend justitieel onderzoek naar financiering van IS.

Sinds augustus is Arkhouch imam van de als salafistisch te boek staande Al Hidayamoskee in Breda. Daar verschijnen regelmatig buitenlandse predikers die eerder bijvoorbeeld de aanslag op Charlie Hebdo zouden hebben vergoelijkt, een Marokkaans politicus verketterden omdat hij homoseksualiteit niet langer strafbaar wil stellen, of die de doodstraf voor afvalligen billijken. Twee jaar geleden was de Belgische prediker Abdelkader Chouaa te gast, die in verband is gebracht met het ronselen van Syriëgangers.

Syrisch gezin in Heerlen

Vorige week verspreidde MRWN een video met beelden van intimidatie van een Syrisch gezin in Heerlen. Daarop werd de woning belaagd van de Nederlandse buren, die ervan werden beticht de aanstichters te zijn.

MRWN zegt ook een klacht te hebben ingediend bij de Verenigde Naties tegen de parlementaire onderzoekscommissie (Pocob) die eerder dit jaar een rapport uitbracht over ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Volgens de klacht was sprake van discriminatie door de selectieve oproep van getuigen en deskundigen, suggestieve vraagstelling en het verdraaien van feiten met het oog op politiek gewin.

Kick Out Zwarte Piet

Het is niet voor het eerst dat een organisatie zich beklaagt over vermelding in het Dreigingsbeeld van de NCTV. Kick Out Zwarte Piet stapte vorig jaar naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarop de NCTV verklaarde dat de actiegroep nooit was beschouwd als een (links)extremistische of terroristische organisatie. Na de publicatie van het Dreigingsbeeld in oktober dit jaar verlangde MRWN in gesprek met NCTV tevergeefs rectificatie. Daarop spande MRWN een kort geding aan.