Rechter verbiedt afschieten herten in Oostvaardersplassen

Beeld ANP

Natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden een kort geding aan om het doden van herten te voorkomen. De provincie wilde het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen, maar dat gaat voorlopig dus niet door.

In november van het vorige jaar maakten de natuurorganisaties al bezwaar tegen het afschot van de edelherten. De rechter stelde hen in het gelijk waardoor er tot 1 januari 2020 al geen edelherten meer mochten worden gedood. Het ontbrak de provincie Flevoland aan een goede motivering om de herten af te schieten. In afwachting van de uitspraak van de rechter van maandag staakte Staatsbosbeheer al met het afschieten van de edelherten.

Onomkeerbaar

De voorzieningenrechter vindt dat de provincie wat betreft de ecologische onderbouwing van haar plan belangrijke stappen heeft gemaakt. Maar, zoals tijdens de zitting al bleek, kwam het rapport van de provincie betrekkelijk laat binnen en hebben Fauna4life en Dierbaar Flevoland amper de tijd gehad het te kunnen bekijken. Zij willen de tijd krijgen om te reageren op het nieuwe rapport van de provincie en wijzen op de onomkeerbaarheid van het afschot.

Dat is precies wat de voorzieningenrechter ook belangrijk vindt. In eerste instantie gaf die groen licht voor het afschieten van edelherten, maar een toenmalig nieuw rapport zorgde er in een bodemprocedure voor dat de bestuursrechter anders besloot. Het afschot van veel edelherten was toen niet meer terug te draaien. Juist daarom wil de voorzieningenrechter een nieuwe onomkeerbare situatie, waarin onnodig edelherten worden afgeschoten, voorkomen.

Sinds het begin van 2019 zijn al ruim 1700 herten afgeschoten.