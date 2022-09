Rechter: tbs met dwangverpleging voor aanranding en mishandeling

De Rechtbank van Amsterdam Beeld ANP

De man heeft op 19 november 2021 meerdere vrouwen aangerand door op hun billen te slaan, hen vast te pakken en naar hun kruis te grijpen, stelt de rechtbank. Ook mishandelde hij twee mannelijke slachtoffers op dezelfde dag.

De 28-jarige man heeft al een strafblad. Hij zat meerdere gevangenisstraffen uit vanwege geweld en bedreigingen en werd meermaals via een crisismaateregel opgenomen. Volgens een psychiater en een psycholoog van het Pieter Baan Centrum, die de verdachte hebben geobserveerd, heeft hij een verstandelijke beperking en een psychotische stoornis. Tijdens zijn psychoses kan hij zijn emoties niet reguleren en vertoont hij verward, agressief en (seksueel) ontremd gedrag. De rechtbank oordeelt daarom dat hij ontoerekeningsvatbaar was op 19 november 2021. Hij wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.

Volgens de deskundigen is de kans groot dat hij in herhaling valt en dat de ernst van zijn vergrijpen zelfs toeneemt, des te meer omdat hij geen inkomen, ondersteunend netwerk of stabiele woonsituatie heeft. Omdat hij niet openstaat voor vrijwillige behandeling en medicatie, adviseren zij tbs met dwangverpleging. De rechter gaat daarin mee. Ook moet hij 100 euro schadevergoeding betalen.

